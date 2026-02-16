Kacper Tomasiak potrójnym medalistą olimpijskim. Duet z Pawłem Wąskiem sięgnął po medal w konkursie duetów!

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek sięgnęli po srebrny medal w konkursie duetów

W Predazzo Biało-czerwoni skakali fenomenalnie i stanęli na podium

Dzięki temu, Kacper Tomasiak został pierwszym w historii Polski potrójnym medalistą ZIO

IO 2026: Tomasiak trzeci raz na podium! Wielki sukces z Pawłem Wąskiem

Stało się! Kacper Tomasiak nie przestaje zadziwiać świata. 19-letni debiutant właśnie został multimedalistą wszech czasów, jeśli chodzi o dorobek na jednych igrzyskach. W poniedziałkowy wieczór, wspólnie z Pawłem Wąskiem, zdobył medal w konkursie par na skoczni w Predazzo, pieczętując swój status niesamowitego debiutanckiego sezonu.

To, co wydarzyło się we Włoszech, przechodzi ludzkie pojęcie. Młody skoczek z Bielska-Białej przyjechał na igrzyska jako talent i debiutant, a wyjeżdża jako absolutny dominator.

Dla Tomasiaka to trzeci medal na tych Igrzyskach Olimpijskich. Jego dorobek z Mediolanu i Cortiny wygląda imponująco. Zdobył srebro na skoczni normalnej, brąz na skoczni dużej i srebrny medal w konkursie par (duetów) zdobyty z Pawłem Wąskiem.

Małysz, Stoch i Kowalczyk tego nie dokonali!

Waga tego osiągnięcia jest kolosalna w kontekście historii polskiego sportu. Tomasiak dokonał tego jako pierwszy Polak w historii zimowych igrzysk olimpijskich.

Do tej pory szczytem marzeń i możliwości polskich herosów były dwa krążki na jednej imprezie. Wcześniej Adam Małysz, Kamil Stoch i Justyna Kowalczyk byli "jedynie" podwójnymi medalistami na jednych igrzyskach.

Kacper Tomasiak, będąc zaledwie debiutantem, zawiesił poprzeczkę na poziomie nieosiągalnym dotąd dla nikogo. Jego "hat-trick" w Predazzo to wydarzenie bez precedensu, które na zawsze zmieni postrzeganie polskich sukcesów olimpijskich.