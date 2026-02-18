Pilna decyzja w sprawie Kacpra Tomasiaka! Po igrzyskach nie ma wytchnienia

Nie ma wątpliwości, że Kacper Tomasiak jest największym polskim bohaterem kończących się igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Dla skoczków dobiegły już one końca, a trzykrotny medalista we wtorek późnym wieczorem wrócił do Polski. W środę (18 lutego) brał udział w oficjalnych uroczystościach - najpierw w Bielsku-Białej, a później w Bystrej, gdzie przez lata trenował w klubie LKS Klimczok Bystra. Ale po najbardziej szalonym okresie w życiu wcale nie czeka go chwila przerwy. Już w niedzielę Tomasiak ma stanąć do walki o mistrzostwo Polski!

Kacper Tomasiak bez wytchnienia po igrzyskach

Takie informacje przekazał m.in. Kacper Merk z Eurosportu. "Dwóch Polaków wystartuje w zawodach Pucharu Kontynentalnego w skokach w Iron Mountain: Maciej Kot i Jakub Wolny mają cztery konkursy, by zdobyć kwotę na koniec Pucharu Świata. Wszyscy inni skaczą w niedzielę w Mistrzostwach Polski" - napisał dziennikarz na portalu X.

Niewiele później Polski Związek Narciarski oficjalnie potwierdził, że na konkursy "drugiej ligi" do USA uda się tylko dwóch Polaków. Pozostali kadrowicze mają wziąć udział w krajowych mistrzostwach w Wiśle - na czele z Tomasiakiem i Pawłem Wąskiem. Zawody na skoczni imienia Adama Małysza będą też swego rodzaju eliminatorem przed najbliższymi konkursami Pucharu Świata, które odbędą się 28 lutego i 1 marca w Bad Mitterndorf, a trener Maciej Maciusiak może na nie zabrać tylko 5 zawodników.

Polacy spełnili marzenie Snoop Dogga na IO! "Pieroguszka" podbija USA

Z kolei tuż po powrocie PŚ rozpoczną się tegoroczne mistrzostwa świata juniorów w Lillehammer (2-8 marca), czyli... docelowa impreza sezonu 19-letniego Tomasiaka. Dziś pozostaje się tylko uśmiechnąć, ale trzykrotny medalista olimpijski najprawdopodobniej na początku marca powalczy o medale na juniorskim czempionacie.