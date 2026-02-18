Nawet Małysz powitał Tomasiaka po igrzyskach! Miał niezwykły prezent. "Nowy rozdział historii"

Czy możemy już mówić o "Tomasiakomanii"? Patrząc na szał w rodzinnych stronach Kacpra Tomasiaka, jak najbardziej! Polski multimedalista zimowych igrzysk Mediolan-Cortina 2026 wrócił już do kraju i został przywitany jak na bohatera przystało. Środę, 18 lutego, rozpoczął od spotkania z władzami miasta Bielsko-Biała, gdzie się urodził. A kilka godzin później odbyło się uroczyste powitanie skoczka w jego macierzystym klubie LKS Klimczok Bystra!

Tłum nie przejmował się zimową pogodą. Wielką radość w rodzinnych stronach Tomasiaka najlepiej oddaje ten wpis:

"Nowy rozdział historii LKS Klimczok Bystra właśnie się rozpoczyna. Otwiera go wychowanek klubu, trzykrotny medalista olimpijski, Kacper Tomasiak. Jego droga - od pierwszych treningów w Bystrej po medale olimpijskie - pokazuje, że wielkie cele zaczynają się tutaj. To początek pisany pasją, pracą i dumą z klubowych barw" - napisano w okolicznościowej księdze, wraz ze zdjęciem Tomasiaka z juniorskich zawodów Lotos Cup.

Ale nie tylko krajanie cieszyli się z sukcesów 19-latka. Wśród gości był także Adam Małysz, legendarny skoczek i prezes Polskiego Związku Narciarskiego. "Orzeł z Wisły" doskonale wie, z czym wiąże się powrót po sukcesach z wielkiej imprezy, a tym razem znalazł się po drugiej stronie. Polskiemu bohaterowi igrzysk wręczył... figurkę skoczka, którą dostał w Lillehammer na szczęście! Ten niezwykły prezent został przekazany na scenie.

Ale to nie wszystko, bo Tomasiak otrzymał liczne upominki, m.in. okolicznościową paterę oraz religijny obraz. Kibice zrobili sobie z nowym idolem mnóstwo zdjęć, a także zebrali autografy. Radość w Bystrej z pewnością jeszcze trochę potrwa! Zdjęcia z wielkiej fety zobaczysz w naszej galerii.