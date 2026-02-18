IO 2026: Starty Polaków – środa 18.02. Terminarz, program

Igrzyska olimpijskie zbliżają się ku końcowi. W środę, 18 lutego zobaczymy w rywalizacji kilku Polaków

Czy doczekamy się kolejnego, piątego już medalu olimpijskiego?

Sprawdź terminarz startów Polaków na IO 2026 na środę, 18 lutego

IO 2026: Jak pójdzie Polkom w biathlonowej sztafecie?

Zimowe igrzyska we Włoszech nie zwalniają tempa. Choć Polacy zdobyli już cztery medale, w środę liczymy na kolejne dobre występy, zwłaszcza na trasach biathlonowych. Dzień zapowiada się pasjonująco również ze względu na starty największych gigantów sportów zimowych – Johannesa Klaebo i Mikaeli Shiffrin.

Największe polskie nadzieje wiążemy z Anterselvą. To tam o godzinie 14:45 rozpocznie się rywalizacja sztafet kobiecych 4x6 km. Polki mają za sobą udane występy indywidualne. W sprincie Kamila Żuk zajęła wysokie ósme miejsce, a w biegu na dochodzenie ona, Joanna Jakieła i Natalia Sidorowicz uplasowały się w drugiej dziesiątce. Skład sztafety uzupełni Anna Mąka. Równa forma całego zespołu pozwala myśleć o walce o czołowe lokaty.

Na trasach biegowych w Tesero rozegra się walka o historię. W sprincie drużynowym wystąpią polskie duety: Izabela Marcisz i Monika Skinder oraz Maciej Staręga i Dominik Bury. Jednak uwaga świata skupi się na Norwegach. Johannes Hoesflot Klaebo, w parze z Einarem Hedegartem, powalczy o swój dziesiąty złoty medal olimpijski. Klaebo, który w Tesero zdobył już cztery złota, chce skompletować "Wielkiego Szlema" – czyli wygrać wszystkie sześć biegów w programie, co udało mu się już na MŚ w Trondheim.

Kacper Tomasiak złożył deklarację. Jest pewny, że to wytrzyma

43

Felix Pigeon powalczy o medal w short tracku?

Z zupełnie innej pozycji startuje Mikaela Shiffrin. Amerykanka, która wygrała rekordowe 108 zawodów Pucharu Świata, na tych igrzyskach wciąż pozostaje bez medalu. W slalomie – ostatniej konkurencji alpejskiej kobiet – spróbuje przerwać złą passę, która ciągnie się za nią od igrzysk w Pekinie. W tej samej konkurencji zobaczymy Polkę, Anielę Sawicką.

Wieczorne emocje w Mediolanie zapewni Felix Pigeon, który wystartuje w ćwierćfinale wyścigu na 500 metrów w short tracku. W środę odbędą się też finały snowboardowego slopestyle'u, skoków akrobatycznych kobiet i sztafety w short tracku, ale w tych konkurencjach nie zobaczymy Biało-Czerwonych.

IO 2026: Starty Polaków w środę, 18 lutego

9:45 – biegi narciarskie, sprint drużynowy kobiet, kwalifikacje (Polska - Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)

10:00 – narciarstwo alpejskie, slalom kobiet – 1. przejazd (Aniela Sawicka)

10:15 – biegi narciarskie, sprint drużynowy mężczyzn, kwalifikacje (Polska)

11:45 – biegi narciarskie, sprint drużynowy kobiet, FINAŁ (ew. Polska)

12:15 – biegi narciarskie, sprint drużynowy mężczyzn, FINAŁ (ew. Polska)

13:30 – narciarstwo alpejskie, slalom kobiet – 2. przejazd, FINAŁ (ew. Aniela Sawicka)

14:45 – biathlon, sztafeta 4x6 km kobiet, FINAŁ (Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)

20:15 – short track, 500 m mężczyzn, ćwierćfinały (Felix Pigeon)

20:44 – short track, 500 m mężczyzn, półfinały (ew. Felix Pigeon)

21:27 – short track, 500 m mężczyzn, FINAŁ B (ew. Felix Pigeon)

21:32 – short track, 500 m mężczyzn, FINAŁ A (ew. Felix Pigeon)

Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Sprawdź swoją wiedzę Pytanie 1 z 15 W którym roku Polacy zdobyli pierwszy medal na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich? 1924 1956 1972 Następne pytanie