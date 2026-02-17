Niesamowity występ pięknej Polki. Jekaterina Kurakowa zachwyciła! Jest awans do finału

Jekaterina Kurakowa trafiła do wielkiego finału igrzysk olimpijskich

Polska olimpijka zaprezentowała się fenomenalnie we wtorkowym półfinale

Jej emocjonalny występ zagwarantował jej sukces

Jekaterina Kurakowka w wielkim finale IO 2026!

Jekaterina Kurakowa, która zakwalifikowała się do czwartkowego programu dowolnego, przyznała wprost, że jej występ w programie krótkim był bardzo osobisty. Chciała w ten sposób zerwać z wizerunkiem osoby, która na co dzień jest wyłącznie radosna, jak to może wyglądać z zewnątrz.

Kluczem do zrozumienia tej przemiany był dobór muzyki. Jako podkład Polka wybrała nostalgiczny utwór w języku francuskim „N'insiste pas” z repertuaru Camille Lellouche. Wybór ten, z pozoru niepasujący do jej usposobienia, był celowy – 23-latka chciała pokazać światu swoją bardziej skrywaną stronę.

– Nie chcę płakać, że moje życie jest takie ciężkie, bo każde jest, ale chciałam tym programem pokazać, że moje nie jest cukierkowe i zawsze szczęśliwe. Też miałam złe doświadczenia i to próbuję przekazać – wyjaśniła Kurakowa.

Ogromne nerwy Jekateriny Kurkowej podczas występu

Osobisty charakter występu i trudna tematyka przełożyły się na ogromne nerwy. Choć zawodniczka przyznała, że zazwyczaj stres nie jest dla niej problemem, w Mediolanie sytuacja wymknęła się spod kontroli.

– Byłam bardzo zestresowana, aż nie czułam nóg. Musiałam sobie powtarzać: teraz albo nigdy. (...) Wpadłam w jakiś szał emocji i był taki jeden moment, kiedy mogłam się przewrócić. Czułam, że umieram w środku – relacjonowała dramatyczne chweile Kurakowa.

Napięcie potęgował fakt, że poziom zawodów był bardzo wysoki, a Polce zależało na awansie do finału. Noc przed startem również nie należała do łatwych – łyżwiarka wpadła w nostalgię, rozmyślając o swoich pierwszych zawodach, byłych trenerach i obecnym szkoleniowcu, któremu chciała się odwdzięczyć swoim występem.

Po występie 20 z 29 zawodniczek Kurakowa zajmowała 10. miejsce. Zdaniem prezes związku, 23-latka w programie dowolnym radzi sobie lepiej niż w krótkim, co daje nadzieję na awans o kilka pozycji w ostatecznej klasyfikacji.