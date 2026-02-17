Legendarny komentator o polskich skoczkach. Zwrócił uwagę na jeden szczegół! Robią to jako jedyni?

Mateusz Sobiecki
2026-02-17 18:27

Krzysztof Miklas, legendarny głos polskich skoków narciarskich, zwrócił uwagę na wyjątkowy detal, który odróżnia Biało-Czerwonych od reszty stawki. Doświadczony komentator zauważył, że Polacy są prawdopodobnie jedyną nacją, która kultywuje na belce startowej ten konkretny gest. Mowa o znaku krzyża, który wykonuje m.in. nowa gwiazda kadry, Kacper Tomasiak.

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek wicemistrzami olimpijskimi!

Autor: Associated Press
  • Legendarny komentator Krzysztof Miklas wypowiedział się o polskich skoczkach po ich sukcesie
  • Komentator zwrócił uwagę o wyznaniu wiary polskich skoczków przed ich każdą próbą
  • Robią to jako jedyni? Miklas nie ma wątpliwości

Legendarny komentator o polskich skoczkach. Jako jedyni robią znak krzyża?

Krzysztof Miklas przez lata relacjonował największe sukcesy polskich sportowców, a jego głos kojarzy się kibicom z wielkimi emocjami. Dziś, jako baczny obserwator dyscypliny, komentator przygląda się nowemu pokoleniu polskich skoczków. W wywiadzie dla TV Republika zwrócił uwagę na pewien charakterystyczny rytuał, który wyróżnia naszą kadrę na tle międzynarodowej konkurencji.

Chodzi o gest wykonywany tuż przed odbiciem się z belki startowej. Miklas zauważył, że religijny symbol jest stałym elementem przygotowania mentalnego wielu naszych reprezentantów.

IO 2026: Tomasiak i Wąsek wzruszeni po medalu. Niesamowite słowa polskich skoczków, powiedzieli to na gorąco

Komentator podkreślił, że to zachowanie wydaje się być unikalne dla naszej reprezentacji. – Polacy chyba jako jedyni, bo nie tylko Kacper Tomasiak, ale i przedtem Dawid Kubacki czy inni czynili znak krzyża przed skokiem – zauważył Krzysztof Miklas.

Ten krótki moment skupienia i oddania się opiece siły wyższej obserwowaliśmy w przeszłości u wielu naszych mistrzów, w tym u Kamila Stocha. Teraz tradycję tę kontynuuje 19-letni debiutant, który podbija igrzyska w Mediolanie.

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek z medalami olimpijskimi
Galeria zdjęć 20

Tomasiak nie zmieni się po sukcesie? „Nie zamiesza mu w głowie”

Miklas, korzystając ze swojego ogromnego doświadczenia, ocenił również sferę mentalną Kacpra Tomasiaka. Jego zdaniem, mimo nagłego wybuchu popularności i zdobycia trzech medali olimpijskich, młody zawodnik pozostanie sobą. – Myślę, że to chłopak, któremu pierwszy sukces absolutnie nie zamiesza w głowie – stwierdził z przekonaniem Miklas w rozmowie z TV Republika.

Opinia tak uznanego autorytetu to kolejny dowód na to, że w przypadku Tomasiaka mamy do czynienia z talentem kompletnym – zarówno sportowym, jak i charakterologicznym.

