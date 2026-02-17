Afera przed Igrzyskami Paralimpijskimi! Chodzi o występ Rosji i Białorusi. Skandaliczna decyzja

Igrzyska Paralimpijskie zbliżają się wielkimi krokami

Wystartują na nich sportowcy z całego świata. Nie zabraknie także Rosjan i Białorusinów

Zaskakującą decyzją Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego, wystartują oni w swoich barwach narodowych

Igrzyska Paralimpijskie: Szokująca decyzja ws. Rosji i Białorusi

Podczas gdy świat przyzwyczaił się do widoku rosyjskich i białoruskich sportowców występujących pod neutralną flagą, nadchodzące igrzyska paralimpijskie przyniosą radykalną zmianę. Międzynarodowy Komitet Paralimpijski (IPC) oficjalnie potwierdził, że w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo zobaczymy barwy narodowe obu tych państw.

Zgodnie z informacjami przekazanymi agencji AFP przez IPC, rosyjscy i białoruscy sportowcy będą mogli startować pod flagami swoich krajów podczas zimowych igrzysk paralimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo.

Przedstawiciel IPC, Craig Spence, nie pozostawił złudzeń co do statusu tych reprezentacji. Wyjaśnił on, że ci sportowcy będą traktowani jak zawodnicy z "każdego innego kraju".

Kamil Stoch rozwiał wątpliwości ws. sportowej emerytury. Wiadomo, co będzie robił. Zaczął mówić o żonie

14

Wielka zmiana. Olimpijczycy na IO występowali pod neutralną flagą

Wiąże się to z konkretnymi kwotami startowymi. IPC oświadczyło, że Rosyjskiemu Komitetowi Paralimpijskiemu przyznano łącznie sześć miejsc, natomiast Białoruskiemu cztery miejsca.

Decyzja ta stoi w jaskrawym kontraście do obecnej sytuacji na arenach olimpijskich. Reprezentanci Rosji i Białorusi uczestniczyli w igrzyskach olimpijskich i paralimpijskich w Paryżu w 2024 roku wyłącznie pod neutralną flagą. Podobnie wygląda sytuacja w trwającej obecnie we Włoszech zimowej olimpiadzie, gdzie barwy narodowe agresorów są zakazane.

Zmiana kursu w sporcie paraolimpijskim została zapoczątkowana już kilka miesięcy temu. We wrześniu ubiegłego roku w Seulu Międzynarodowy Komitet Paralimpijski podjął decyzję o zniesieniu częściowego zawieszenia Rosji i Białorusi, które obowiązywało od czasu inwazji na Ukrainę. Wówczas też przywrócono obu komitetom narodowym status pełnoprawnych członków organizacji.

Igrzyska paralimpijskie Mediolan-Cortina, które staną się areną powrotu rosyjskich i białoruskich flag, odbędą się w dniach 6-15 marca.