Wbiegł na trasę i gonił zawodniczki! Cały świat mówi o psie, który zakłócił bieg na IO

Nikt nie spodziewał się, że po emocjonującej walce biegaczek narciarskich o medale IO w sprincie drużynowym głównym bohaterem zostanie pies. Do rywalizacji w porannych eliminacjach przystąpiło 26 duetów, w tym reprezentacja Polski w składzie Izabela Marcisz i Monika Skinder. Awans do finału uzyskało 15 najlepszych par po zsumowaniu czasów obu zawodniczek. I dosłownie chwilę po tym, jak Marcisz jako pierwsza z Polek przybiegła na metę eliminacji, na ostatnią prostą wtargnął pies przypominający nawet wilka! Niespodziewany intruz ruszył w pogoń za finiszującymi akurat biegaczkami z Grecji i Chorwacji.

IO 2026: Pies zakłócił bieg sztafet!

Pies, który wyrwał się z pobliskiego pensjonatu, przekroczył linię mety za tymi biegaczkami, a system do pomiaru czasu zarejestrował jego "wynik"! Doprowadziło to do chwilowego zamieszania - zamykająca pierwszą grupę Brazylijka Eduarda Ribera dzięki intruzowi miała w systemie czas lepszy o blisko 30 sekund, co rzutowało m.in. na gorszą pozycję reprezentacji Polski. Na szczęście sędziowie byli czujni i szybko zareagowali. Wyniki zostały zrewidowane, a samym psem zajęto się na mecie.

- Na początku myślałam, że to wilk i że mam halucynacje z powodu wyczerpującego biegu - komentowała Chorwatka Tena Hadzić, która finiszowała przed czworonogiem. Ten na mecie zainteresował się także Argentynką, która dobiegła na metę chwilę wcześniej i zbierała się już do zejścia z trasy. Obrazki, które teraz rozczulają kibiców na całym świecie, przysporzyły organizatorom sporo nerwów!

- Wiadomość, która najpierw do nas dotarła, mówiła o wilku na torze. To nas wszystkich zszokowało - mówił szef zawodów Giovanni Plano, cytowany przez włoską agencję Ansa. Szczęśliwie okazało się, że to oswojony pies, a jego olimpijski finisz na trasie w Tesero będzie jednym z najsympatyczniejszych momentów tegorocznych igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

W późniejszym finale po złoty medal sięgnęła Szwecja, srebro wywalczyła Szwajcaria, a brąz Niemcy. Polska ukończyła drużynowy sprint na 11. miejscu.