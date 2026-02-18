Wbiegł na trasę i gonił zawodniczki! Cały świat mówi o psie, który zakłócił bieg na IO

Kamil Heppen
2026-02-18 16:34

Niespodziewane sceny na trasie olimpijskiej rywalizacji w biegach narciarskich! Po sprincie drużynowym z udziałem reprezentacji Polski najwięcej mówi się o... psie, który wbiegł na trasę porannych eliminacji i gonił finiszujące zawodniczki! Intruz przy okazji zakłócił chwilowo rywalizację, bo po przebiegnięciu linii mety doprowadził do drobnej awarii systemu pomiaru czasu.

Nikt nie spodziewał się, że po emocjonującej walce biegaczek narciarskich o medale IO w sprincie drużynowym głównym bohaterem zostanie pies. Do rywalizacji w porannych eliminacjach przystąpiło 26 duetów, w tym reprezentacja Polski w składzie Izabela Marcisz i Monika Skinder. Awans do finału uzyskało 15 najlepszych par po zsumowaniu czasów obu zawodniczek. I dosłownie chwilę po tym, jak Marcisz jako pierwsza z Polek przybiegła na metę eliminacji, na ostatnią prostą wtargnął pies przypominający nawet wilka! Niespodziewany intruz ruszył w pogoń za finiszującymi akurat biegaczkami z Grecji i Chorwacji.

Pies biegł z zawodniczkami na trasie igrzysk
Galeria zdjęć 17

IO 2026: Pies zakłócił bieg sztafet!

Pies, który wyrwał się z pobliskiego pensjonatu, przekroczył linię mety za tymi biegaczkami, a system do pomiaru czasu zarejestrował jego "wynik"! Doprowadziło to do chwilowego zamieszania - zamykająca pierwszą grupę Brazylijka Eduarda Ribera dzięki intruzowi miała w systemie czas lepszy o blisko 30 sekund, co rzutowało m.in. na gorszą pozycję reprezentacji Polski. Na szczęście sędziowie byli czujni i szybko zareagowali. Wyniki zostały zrewidowane, a samym psem zajęto się na mecie.

Na początku myślałam, że to wilk i że mam halucynacje z powodu wyczerpującego biegu - komentowała Chorwatka Tena Hadzić, która finiszowała przed czworonogiem. Ten na mecie zainteresował się także Argentynką, która dobiegła na metę chwilę wcześniej i zbierała się już do zejścia z trasy. Obrazki, które teraz rozczulają kibiców na całym świecie, przysporzyły organizatorom sporo nerwów!

Wiadomość, która najpierw do nas dotarła, mówiła o wilku na torze. To nas wszystkich zszokowało - mówił szef zawodów Giovanni Plano, cytowany przez włoską agencję Ansa. Szczęśliwie okazało się, że to oswojony pies, a jego olimpijski finisz na trasie w Tesero będzie jednym z najsympatyczniejszych momentów tegorocznych igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

W późniejszym finale po złoty medal sięgnęła Szwecja, srebro wywalczyła Szwajcaria, a brąz Niemcy. Polska ukończyła drużynowy sprint na 11. miejscu.

