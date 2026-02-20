Brat Kacpra Tomasiaka już staje na podium dla Polski! A za rogiem MŚ juniorów

Kacper Tomasiak stał się sportowym bohaterem całej Polski po Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026.

W jego ślady idzie już młodszy brat - Konrad!

Dwa lata młodszy Konrad Tomasiak staje już na podium międzynarodowych zawodów dla Polski i staje się poważnym kandydatem do wyjazdu na MŚ juniorów.

Młodszy brat Kacpra Tomasiaka już błyszczy na skoczni

Znakomity czas w rodzinie Tomasiaków trwa. Po tym, jak Kacper Tomasiak wrócił z igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 z trzema medalami, formą imponuje także jego młodszy brat! Konrad Tomasiak rozwija się z roku na rok, a sukcesy brata dały mu najwyraźniej kopa. Najpierw na początku tygodnia nie dał szans rywalom w swojej kategorii wiekowej w zawodach Orlen Cup, a weekend rozpoczął od fantastycznego występu w międzynarodowych zawodach Alpen Cup w Zakopanem!

Pierwsze podium Konrada Tomasiaka dla Polski

Urodzony w 2009 roku skoczek zajął w piątkowym konkursie 2. miejsce! Na Średniej Krokwi o rozmiarze 105 metrów dwukrotnie pofrunął pod HS - uzyskał 104 i 104,5 m. Na tej samej skoczni kilka dni wcześniej błysnął w Orlen Cupie, skacząc po zwycięstwo 105,5 m. Tym razem w międzynarodowej stawce 79 zawodników ustąpił tylko Słoweńcowi, Enejowi Faleticiowi (ur. 2006).

To pierwsze podium Konrada Tomasiaka w międzynarodowych zawodach. Wcześniej jego najlepszym wynikiem w tym sezonie było 19. miejsce w ramach Alpen Cup w Kranju pod koniec stycznia. Zwyżka formy przyszła jednak w idealnym momencie - już 2 marca rozpoczną się mistrzostwa świata juniorów w Lillehammer, na których może reprezentować Polskę u boku starszego brata-multimedalisty olimpijskiego! Obecnie niespełna 17-latek prezentuje się najlepiej spośród polskich juniorów, nie licząc oczywiście jego brata.

W piątkowym konkursie w Zakopanem wystąpiło 20 młodych skoczków z Polski. Wysoko poza drugim Tomasiakiem był także czwarty Kamil Waszek (ur. 2006). Nieco niżej uplasowali się 15. Szymon Sarniak (ur. 2008), 17. Łukasz Łukaszczyk (ur. 2007) i 19. Szymon Byrski (ur. 2008). W sobotę drugi z konkursów Alpen Cup zaplanowanych w Zakopanem, a już w niedzielę mistrzostwa Polski w Wiśle z udziałem m.in. Kacpra Tomasiaka.