Iga Świątek powiedziała to o Kacprze Tomasiaku. Wcześniej rozbawiła Justynę Kowalczyk

Okazuje się, ze brązowa medalistka olimpijska z Paryża od lat interesuje się narciarstwem alpejskim. Oczywiście jej fani wiedzą, że utrzymuje kontakt z Mikaelą Shiffrin, a Lindsey Vonn jest dla niej postacią szczególnie inspirującą.

Podczas wizyty w studiu Eurosportu wrócono także do pechowego incydentu z udziałem Vonn. Była to dobra okazja, by szerzej porozmawiać o zimowej pasji tenisistki. Prowadząca program Justyna Kostyra zapytała Świątek, których sportów zimowych próbowała. – Gdy byłam dzieckiem, regularnie jeździliśmy na narty, więc z tym mam największe doświadczenie, choć to było wiele lat temu – przyznała zawodniczka, nie kryjąc przy tym lekkiego rozrzewnienia w olimpijskiej atmosferze.

Justyna Kowalczyk z kolei zapytała tenisistkę o doświadczenia w pływaniu kajakiem (jej ojciec był wioślarzem, olimpijczykiem z Seulu). Iga zaczynała odpowiadać, zwracając się per Pani. Wybitna biegaczka narciarska była tym faktem wyraźnie rozbawiona, natychmiast poprosiła o mówienie jej po imieniu.

Padło też pytanie o Kacpra Tomasiaka, który w Predazzo zdobył dwa srebrne i brązowy medal olimpijski. – Nie znamy się, ale oceniając po tym, jak widziałam jego wypowiedzi w social mediach, wydaje mi się, że jest bardzo inteligentny i bardzo dobrze odnajduje się przed kamerą. Życzę mu jak najlepiej. Myślę, że z dobrymi ludźmi wokół, dobrym nastawieniem i pamiętaniem, jaki jest jego priorytet, na pewno sobie poradzi.

