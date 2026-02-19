Warner Bros. Discovery rewolucjonizuje transmisje sportowe, wprowadzając drony FPV i opcję Multiview.

OBS wykorzystuje nowoczesne drony FPV

Dzięki nowym technologiom, widzowie mogą śledzić sportowców z bliska i oglądać do czterech wydarzeń jednocześnie.

WBD dąży do pełnej personalizacji, oferując dostęp do każdego wydarzenia, znaczniki kluczowych momentów i powiadomienia o medalach.

Dowiedz się, jak te innowacje zmieniają przyszłość oglądania Igrzysk Olimpijskich i co jeszcze czeka fanów sportu!

Drony i Multiview, czyli jak WBD przybliża kibiców do akcji

Warner Bros. Discovery, w ścisłej współpracy z Olympic Broadcasting Services (OBS), stawia na innowacje, które mają na celu maksymalne zbliżenie widza do sportowej rywalizacji. Jednym z kluczowych elementów tej strategii jest wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym dronów.

- Wprowadzenie dronów w wielu dyscyplinach sportowych na Igrzyskach było, szczerze mówiąc, przełomem. To, w połączeniu z nowymi funkcjami dostępnymi na naszych platformach streamingowych, rewolucjonizuje sposób oglądania i konsumpcji Igrzysk - uważa Scott Young, Wiceprezes Wykonawczy (EVP), WBD Sports Europe. Young jest odpowiedzialny za całość produkcji sportowej, w tym igrzyska olimpijskie, w Warner Bros. Discovery.

Przeczytaj także: Olśniewająca Jekaterina Kurakowa skradła serca polskich kibiców. "Przerażająco piękna"

Jedną z flagowych funkcji jest Multiview, która pozwala na jednoczesne oglądanie nawet czterech różnych wydarzeń na jednym ekranie. Jak podkreśla Young, z tej opcji na platformach Eurosport i HBO Max korzysta już nawet jedna trzecia wszystkich widzów oglądających Igrzyska w streamingu. Oprócz tego fani mają do dyspozycji szereg innych udogodnień:

Dostęp do każdego wydarzenia na żywo (łącznie 246 sesji i 116 konkursów medalowych).

Znaczniki kluczowych momentów, ułatwiające przewijanie transmisji do najważniejszych akcji.

Powiadomienia o złotych medalach i spersonalizowane listy do oglądania.

Komentarz dostępny w nawet 21 językach europejskich.

Dostęp do transmisji na żywo na HBO Max oraz w pakiecie International na Player.pl.

"Oglądaj co chcesz, kiedy chcesz i gdzie chcesz". Wizja przyszłości transmisji

Przyszłość transmisji sportowych, według Scotta Younga, opiera się na pełnej swobodzie wyboru. Widzowie sami decydują, co, kiedy i na jakim urządzeniu chcą oglądać. Eurosport łączy paneuropejski zasięg z możliwością skupienia się na dyscyplinach kluczowych dla danego rynku.

Aby sprostać temu wyzwaniu, WBD stworzyło zaawansowaną platformę iBuild. To centrum technologiczne, które pobiera sygnały wideo bezpośrednio z OBS, przetwarza je i dystrybuuje na poszczególne rynki. Podczas Igrzysk w Paryżu w 2024 roku system obsługiwał 54 równoczesne strumienie.

Zobacz też: Dramat polskiej debiutantki na igrzyskach. Zalała się łzami i mówi o wstydzie. "Przepraszam"

- Wizja przyszłości transmisji sportów multidyscyplinarnych to właśnie możliwość oglądania tego, co się chce, kiedy i gdzie się chce. Dlatego też ta technologia będzie nam towarzyszyć aż do Igrzysk w Brisbane w 2032 roku i wszystkich kolejnych wydarzeń - wyjaśnia Young.

W tych dyscyplinach drony robią największe wrażenie

Choć drony stają się coraz popularniejsze, w niektórych dyscyplinach ich zastosowanie tworzy prawdziwy efekt "wow". Dzięki nim widzowie mogą poczuć się, jakby sami brali udział w zawodach.

- Dzięki dronom mamy możliwość zabrania widzów w podróż w dół toru saneczkowego – śledząc każdego zawodnika, niezależnie od tego, czy jest to saneczkarstwo, bobsleje czy skeleton. Zjazd z góry w wyścigach narciarskich to coś niesamowitego. Dron śledzący zawodnika sprawia, że naprawdę czujesz, że jesteś z nim w tej podróży - podkreśla Scott Young.

Podobne wrażenie robią ujęcia z łyżwiarstwa szybkiego czy kolarstwa torowego, gdzie drony FPV pozwalają zrozumieć złożoność dyscypliny i przybliżają kibica do akcji jak nigdy dotąd.

Transmisje z Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan Cortina 2026 w Eurosporcie i HBO Max

Znasz tych sportowców, którzy poszli w politykę? Sprawdź swoją pamięć w QUIZIE! Od 7 pytania zaczynają się schody Pytanie 1 z 10 Były piłkarz reprezentacji Grzegorz Lato w latach 2001-2007 zasiadał w Senacie. Z ramienia której partii? PiS PO SLD Polska Partia Przyjaciół Piwa Następne pytanie

Kacper Tomasiak, rozmowa "Super Expressu" ze srebrnym medalistą olimpijskim