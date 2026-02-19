Skialpinizm: Co to jest? Zasady, nowa dyscyplina na igrzyskach

Skialpinizm, nowa dyscyplina olimpijska, łączy wspinaczkę górską z narciarstwem w ekstremalnych warunkach wysokogórskich.

Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 skialpinizm zadebiutuje z trzema konkurencjami medalowymi: sprintem, sztafetą mieszaną i indywidualnym wyścigiem.

Polscy zawodnicy, Iwona Januszyk i Jan Elantkowski, staną do walki o medale, a kwalifikacje rozpoczną się już w czwartek.

Chcesz poznać zasady, sprzęt i harmonogram tej widowiskowej dyscypliny? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej!

Skialpinizm: Co to jest?

Skialpinizm debiutuje na igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. To sport łączący wspinaczkę górską z narciarstwem. Polega na pokonywaniu tras w wysokich górach: podejście na nartach z fokami (taśmami antypoślizgowymi), fragmenty piesze (narty na plecaku, czasem raki), a potem zjazd w głębokim, nieubitym śniegu. Wymaga ultra-lekkiego sprzętu: nart ok. 150–170 cm, wiązań pinowych, butów z trybem wspinaczkowym, fok, kijków, lawinowego ABC i kasku.

Skialpinizm: Nowa dyscyplina na igrzyskach

Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 skialpinizm debiutuje jako nowa dyscyplina (19–21 lutego, Bormio). W programie są trzy konkurencje medalowe (36 zawodników: 18 kobiet, 18 mężczyzn):

Nawet Małysz powitał Tomasiaka po igrzyskach! Miał niezwykły prezent. "Nowy rozdział historii"

Sprint kobiet i sprint mężczyzn – dynamiczna, krótka forma (ok. 2:30–3,5 min na bieg). Trasa: start z fokami → podejście na nartach → zdejmowanie nart → krótki odcinek pieszy po schodach/terenie stromym (narty na plecaku) → ponowne podejście na nartach z fokami → zdejmowanie fok → zjazd slalomem do mety.

Format: eliminacje, ćwierćfinały/półfinały, finały. Kluczowe są szybkie „przepinki” (transition) – błędy techniczne karane 3 sekundami (po zmianie regulaminu ISMF).

Sztafeta mieszana – drużyna 1 kobieta + 1 mężczyzna. Dwa okrążenia na zawodnika (kobieta–mężczyzna–kobieta–mężczyzna), razem ok. 25–30 min. Każde okrążenie: dwa podejścia + odcinek pieszy + zjazdy. Przewyższenie ok. 140 m na okrążenie. Wymaga idealnej współpracy przy zmianach.

Miss Igrzysk Jutta Leerdam eksponuje biust. Zarabia na tym fortunę!

Skialpinizm: Zasady na igrzyskach

Zasady ISMF na igrzyskach kładą nacisk na bezpieczeństwo, precyzję tranzycji i kondycję anaerobową. Sprzęt musi spełniać limity wagowe i bezpieczeństwa (detektor lawinowy, sonda, łopata obowiązkowe). To widowiskowa, ekstremalna mieszanka wytrzymałości, techniki i adrenaliny – pierwsza nowa dyscyplina zimowa od 24 lat.

Skialpinizm, który po raz pierwszy znalazł się w programie igrzysk, będzie areną zmagań Iwony Januszyk i Jana Elantkowskiego. Kwalifikacje rozpoczną się w czwartek o 9.50 dla kobiet i o 10.30 dla mężczyzn. Półfinały zaplanowano na godziny popołudniowe, a finały odbędą się kolejno o 13.55 i 14.15.

QUIZ. Kacper Tomasiak nową gwiazdą skoków narciarskich! Co wiesz o multimedaliście igrzysk? Pytanie 1 z 11 Zacznijmy od sukcesów Kacpra z igrzysk olimpijskich. Jaki medal zdobył nasz skoczek na skoczni dużej? Złoty Srebrny Brązowy Następne pytanie