Kacper Tomasiak zarobił fortunę na igrzyskach! Ale się obłowił!

Kacper Tomasiak zdobył fortunę na igrzyskach, zdobywając trzy medale w skokach narciarskich.

Polski skoczek może liczyć na prawie 2 miliony złotych z nagród od PKOl i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Z tytułu nagród zapowiedzianych przez Polski Komitet Olimpijski do 19-letniego Kacpra Tomasiaka trafi 400 i 300 tys. złotych za medale indywidualne oraz 200 tys. za wspólny sukces z Pawłem Wąskiem w konkursie duetów. Do tego trafi do niego w tokenach równowartość 550 tys. złotych. Ponadto młody skoczek otrzyma obraz, voucher na wakacje oraz biżuterię o wartości do 2000 zł.

Bardziej skomplikowane jest wyliczenie nagród ministerialnych. Zgodnie z ustawą o sporcie w przypadku zdobycia w czasie tych samych zawodów, w tym wypadku igrzysk, dwóch lub więcej medali zawodnik otrzymuje jedną nagrodę finansową. Jej wysokość nie może przekroczyć 75 proc. sumy nagród za poszczególne osiągnięcia.

W przypadku Kacpra Tomasiaka suma jednorazowych świadczeń wyniesie 218 tys., a 75 proc. z tej kwoty to 163 500 zł. Do tego - jak poinformował PAP resort - medalista może liczyć na dwuletnie stypendium przewidziane dla najcenniejszego z medali, czyli w tym wypadku srebrnego, a zatem będą to 24 raty po 15 427,26 zł, czyli łącznie 370 254,24.

Łącznie te wszystkie kwoty to aż 1,98 mln złotych nagród finansowych. Tyle zarobił Kacper Tomasiak na igrzyskach.

Paweł Wąsek może liczyć z PKOl na po 200 tys. zł w gotówce i tokenach, obraz, voucher na wakacje i biżuteria do 2000 zł. MSiT nagrodzi go łączną kwotą 394 860,96 zł (jednorazowo 61 516,80, resztę w 24 miesięcznych ratach po 13 889,34 zł).

Czwarty dotychczas medal dla Polski w trwających igrzyskach w biegu łyżwiarskim na 10 000 m wywalczył Władimir Semirunnij. Cała trójka zapewniła sobie już także tzw. świadczenie olimpijskie, które od 1 stycznia tego roku wynosi 5116,99 złotych netto.

Tzw. emerytura olimpijska przysługuje medalistom igrzysk, zawodów "Przyjaźń 84" oraz olimpiady szachowej, którzy ukończyli 40 lat, mają polskie obywatelstwo, są niekarani i nie byli zdyskwalifikowani za doping w wymiarze większym niż 24 miesiące lub więcej niż raz. Otrzymują ją byli zawodnicy, którzy nie kontynuują kariery sportowej poprzez uczestnictwo w zawodach organizowanych przez polskie związki sportowe.

