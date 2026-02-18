IO 2026: Felix Pigeon z historycznym wynikiem dla Polski w short tracku! Centymetry od finału

Reprezentant Polski Felix Pigeon zajął ósme miejsce w wyścigu na 500 m w short tracku podczas zimowych igrzysk w Mediolanie. Finałową rywalizację wygrał Kanadyjczyk Steven Dubois, srebro wywalczył Holender Melle van 'T Wout, a brąz jego brat Jens. Środowe zmagania rozpoczęły się od ćwierćfinałów - w tym "polskim" Pigeon na początku swojego wyścigu był piąty, ale na ostatnim okrążeniu zdołał przebić się na drugie miejsce premiowane awansem do półfinału, tuż za późniejszym srebrnym medalistą z Holandii.
Kim jest Felix Pigeon? Pochodzi z Kanady, reprezentuje Polskę na igrzyskach
Historyczny wynik Felixa Pigeona na IO 2026
Pochodzący z Kanady łyżwiarz znalazł się więc w najlepszej "10" IO, a naprawdę niewiele zabrakło, by stanął do finałowej walki o medale! Pigeon na początku pierwszego półfinału był piąty, ale na ostatnim okrążeniu zdołał przebić się na trzecie miejsce, korzystając z upadku dwóch innych zawodników. Uzyskał czas 41,026 s, walcząc na linii mety z Melle van 'T Woutem (40,916 s). Jego rezultat okazał się jednak gorszy od trzeciego łyżwiarza drugiego półfinału - Holendra Teuna Boera, który wywalczył awans do finału jako "lucky loser" z czasem 40,295.
Pigeon "spadł" więc do finału B o 6. miejsce. I tak miał o co walczyć - do dzisiaj najlepszym polskim wynikiem w short tracku na IO było... 9. miejsce Michała Niewińskiego sprzed kilku dni. Najlepszy polski sprinter zdołał poprawić ten rezultat, choć w finale B miał sporo pecha. Zastosował w nim inną taktykę, niż wcześniej w ćwierćfinale i półfinale, gdzie trzymał się z tyłu. Ostatni wyścig rozpoczął na drugim miejscu, ale na przedostatnim okrążeniu jeden z rywali na niego wpadł, przez co Pigeon się potknął i stracił prędkość. Do mety dojechał jako trzeci i uplasował się ostatecznie na ósmym miejscu w tej konkurencji.
Wyniki 500 m mężczyzn w short tracku:
finał A
- 1. Steven Dubois (Kanada) 40,835
- 2. Melle Van 'T Wout (Holandia) 40,912
- 3. Jens Van 'T Wout (Holandia) 41,908
- 4. Teun Boer (Holandia) 1.05,360
- 5. William Dandjinou (Kanada) kara
finał B
- 6. Shaoang Liu (Chiny) 41,525
- 7. Denis Nikisza (Kazachstan) 41,948
- 8. Felix Pigeon (Polska) 45,345
- 9. Maxime Laoun (Kanada) 1.22,896
- 10. Pietro Sighel (Włochy) nie wystartował
- ...
- 21. Michał Niewiński (Polska) odpadł w eliminacjach