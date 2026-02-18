IO 2026: Felix Pigeon z historycznym wynikiem dla Polski w short tracku! Centymetry od finału

Reprezentant Polski Felix Pigeon zajął ósme miejsce w wyścigu na 500 m w short tracku podczas zimowych igrzysk w Mediolanie. Finałową rywalizację wygrał Kanadyjczyk Steven Dubois, srebro wywalczył Holender Melle van 'T Wout, a brąz jego brat Jens. Środowe zmagania rozpoczęły się od ćwierćfinałów - w tym "polskim" Pigeon na początku swojego wyścigu był piąty, ale na ostatnim okrążeniu zdołał przebić się na drugie miejsce premiowane awansem do półfinału, tuż za późniejszym srebrnym medalistą z Holandii.

Kim jest Felix Pigeon? Pochodzi z Kanady, reprezentuje Polskę na igrzyskach

Historyczny wynik Felixa Pigeona na IO 2026

Pochodzący z Kanady łyżwiarz znalazł się więc w najlepszej "10" IO, a naprawdę niewiele zabrakło, by stanął do finałowej walki o medale! Pigeon na początku pierwszego półfinału był piąty, ale na ostatnim okrążeniu zdołał przebić się na trzecie miejsce, korzystając z upadku dwóch innych zawodników. Uzyskał czas 41,026 s, walcząc na linii mety z Melle van 'T Woutem (40,916 s). Jego rezultat okazał się jednak gorszy od trzeciego łyżwiarza drugiego półfinału - Holendra Teuna Boera, który wywalczył awans do finału jako "lucky loser" z czasem 40,295.

Pigeon "spadł" więc do finału B o 6. miejsce. I tak miał o co walczyć - do dzisiaj najlepszym polskim wynikiem w short tracku na IO było... 9. miejsce Michała Niewińskiego sprzed kilku dni. Najlepszy polski sprinter zdołał poprawić ten rezultat, choć w finale B miał sporo pecha. Zastosował w nim inną taktykę, niż wcześniej w ćwierćfinale i półfinale, gdzie trzymał się z tyłu. Ostatni wyścig rozpoczął na drugim miejscu, ale na przedostatnim okrążeniu jeden z rywali na niego wpadł, przez co Pigeon się potknął i stracił prędkość. Do mety dojechał jako trzeci i uplasował się ostatecznie na ósmym miejscu w tej konkurencji.

Wyniki 500 m mężczyzn w short tracku:

finał A

1. Steven Dubois (Kanada) 40,835

2. Melle Van 'T Wout (Holandia) 40,912

3. Jens Van 'T Wout (Holandia) 41,908

4. Teun Boer (Holandia) 1.05,360

5. William Dandjinou (Kanada) kara

finał B

6. Shaoang Liu (Chiny) 41,525

7. Denis Nikisza (Kazachstan) 41,948

8. Felix Pigeon (Polska) 45,345

9. Maxime Laoun (Kanada) 1.22,896

10. Pietro Sighel (Włochy) nie wystartował

...

21. Michał Niewiński (Polska) odpadł w eliminacjach

🔊TO JUŻ OFICJALNIE‼️🇵🇱 FELIX PIGEON ÓSMYM ZAWODNIKIEM NA 500 METRÓW NA ZIMOWYCH IGRZYSKACH OLIMIJSKICHNajlepszy wynik w historii startów panów na ZIO oraz najlepszy na 500 metrów ogółem! Wcześniej najlepszy wynik uzyskał Bartosz Konopko w Pjongczangu (17. miejsce) oraz… pic.twitter.com/dd7CZvrkco— Sportowy Rytm Dnia (@SportowyRytm) February 18, 2026