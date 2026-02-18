Kim jest Felix Pigeon? Pochodzi z Kanady, reprezentuje Polskę na igrzyskach

Felix Pigeon to nowa, ekscytująca postać w świecie polskiego sportu. Dziś, 18 lutego 2026 roku, stanie do finałowej rywalizacji na 500 metrów podczas igrzysk Mediolan-Cortina 2026, a my przybliżamy jego sylwetkę. Pigeon urodził się 18 czerwca 2002 roku w Granby, w kanadyjskiej prowincji Quebec. To właśnie tam, w kolebce short tracku, stawiał swoje pierwsze kroki na lodzie i rozwijał talent zainteresowany po igrzyskach w Vancouver (2010). Początkowo reprezentował Kanadę, między innymi podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Młodzieży w Lozannie w 2020 roku. Przełomowym momentem w jego karierze była decyzja o zmianie barw narodowych i przeprowadzce do Polski - od 2023 roku oficjalnie reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej.

Kim jest Felix Pigeon, polski olimpijczyk w short tracku?

Pigeon dołączył do klubu AZS KU Politechniki Opolskiej, gdzie trenuje i z sukcesami startuje w krajowych zawodach. Szybko udowodnił, że jest cennym wzmocnieniem dla polskiej kadry. Jego determinacja i ciężka praca zaowocowały medalami na arenie międzynarodowej. Już w styczniu 2024 roku, podczas Mistrzostw Europy w Gdańsku, zdobył brązowy medal w sztafecie na 5000 metrów. Dwa miesiące później, na Mistrzostwach Świata w Rotterdamie, polska sztafeta z Pigeonem w składzie ponownie stanęła na najniższym stopniu podium.

W listopadzie 2025 roku, podczas zawodów World Tour w Dordrechcie, Pigeon po raz pierwszy w karierze stanął na indywidualnym podium, zdobywając brązowy medal w wyścigu na 500 metrów. Potwierdził tym samym swoją przynależność do światowej czołówki. Znakomitą formę zaprezentował również na Mistrzostwach Europy w Tilburgu w styczniu 2026 roku, gdzie wywalczył srebro w sztafecie mieszanej na 2000 metrów oraz kolejny brąz w sztafecie męskiej na 5000 metrów.

Dziś wszystkie oczy polskich kibiców zwrócone będą na olimpijski tor w Mediolanie, gdzie Felix Pigeon powalczy w ćwierćfinale na dystansie 500 metrów, mając nadzieję na sprawienie kolejnej miłej niespodzianki. Wierzymy, że uda mu się awansować do półfinału, a następnie finału! Jego historia to opowieść o dążeniu do realizacji marzeń na lodzie, przekraczając przy tym granice państw.