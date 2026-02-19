Jekatierina Kurakowa mówi o sytuacji rodziców w Rosji. Szczere wyznanie

22-letnia Jekatierina Kurakowa zaczynała swoją sportową drogę w Moskwie. Od kilku lat żyje jednak w Polsce, a w 2019 roku Międzynarodowa Unia Łyżwiarska wyraziła zgodę, by startowała w biało-czerwonych barwach. Reprezentowała Polskę m.in. podczas zimowych igrzysk olimpijskich w 2022 roku, gdzie w programie dowolnym zajęła 12. miejsce.

Jej rodzice pozostali w Rosji, natomiast ona sama wyjechała do Polski jako 15-latka. W rozmowie z Eurosportem przyznała, że po rozpoczęciu agresji Rosji na Ukrainę straciła możliwość regularnych wizyt u najbliższych, co jest dla niej bardzo trudne emocjonalnie.

Kurakowa wcześnie zaczęła samodzielne życie z dala od rodzinnego domu. Jak zdradziła w rozmowie z Eurosportem, w przeprowadzce do Polski towarzyszyła jej mama, która później wróciła do Rosji.

– Ja nie jeżdżę do Rosji. Jak ja to przeżywam? Martwię się o nich. Bardzo się martwię o nich i czasami czuję, że jestem taka bezużyteczna, że nie mogę im jakoś pomóc, że nie mogą być obok. Ale dużo ze mną rozmawiają i mówią, że nie mam jak pomóc. Mówią, że jak przyjadę do Rosji, to nic się nie zmieni. No taka jest prawda, nie? Ale dużo rozmawiamy ze sobą – powiedziała w rozmowie z Eurosportem.

