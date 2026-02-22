- W niedzielę 22 lutego zaplanowano Mistrzostwa Polski na skoczni w Wiśle-Malince.
- O medale MP powalczą m.in. Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek, bohaterowie igrzysk olimpijskich.
- Polscy skoczkowie narciarscy Maciej Kot i Jakub Wolny powalczą również w Pucharze Kontynentalnym w Iron Mountain.
- Sprawdź, o której skoki dzisiaj i śledź rywalizację na skoczniach w Wiśle i USA.
Mistrzostwa Polski w Wiśle zapowiadają się bardzo ciekawie, tym bardziej, że o medale powalczą Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. Na skoczni olimpijskiej w Predazzo 19-letni Tomasiak sięgnął po srebro na normalnej oraz brąz na dużej skoczni, a potem wspólnie z Wąskiem wywalczyli srebro w konkursie duetów. Ich rywalami w walce o medale MP będą m.in. doświadczeni Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczoł. Dla Stocha będą to pożegnalne Mistrzostwa Polski przed końcem kariery.
Maciej Maciusiak ostrzega po pytaniu o Tomasiaka. Tak to może wyglądać
Tytułu mistrza Polski broni Paweł Wąsek. Wstęp na skocznię w Wiśle jest bezpłatny, ale na trybuny zostanie wpuszczonych tylko 999 osób, które będą miały okazję podziękować naszym medalistom olimpijskim ze skoczni w Predazzo. Konkurs oglądać będzie można na żywo na antenie TVP Sport.
Skoki dzisiaj: O której godzinie Mistrzostwa Polski w Wiśle?
Mistrzostwa Polski w Wiśle zostaną rozegrane w niedzielę 22 lutego 2026. Początek rywalizacji o godzinie 17.20, kiedy zacznie się pierwsza seria kobiet. Początek rywalizacji mężczyzn o godzinie 17.30. Transmisja na TVP Sport.
Mistrzostwa Polski w Wiśle, program zawodów
Niedziela, 22.02.2026
- 15:00 – Oficjalny trening
- 16:00 – Seria próbna
- 17:20 – Pierwsza seria konkursowa kobiet
- 17:30 – Pierwsza seria konkursowa mężczyzn
Poniżej Quiz a pod nim informacje o dzisiejszym Pucharze Kontynentalnym
Silny wiatr uniemożliwił w piątek i w sobotę rywalizację w amerykańskim Iron Mountain. Konkursy Pucharu Kontynentalnego zostały odwołane a dwa przełożono na niedzielę. Stawką będą dodatkowe kwoty startowe na finałową część sezonu Pucharu Świata 2025/26. W stanie Michigan Polskę reprezentować będą Maciej Kot i Jakub Wolny. Niestety, nasi skoczkowie narciarscy zmagali się z poważnymi problemami logistycznymi. Przez komplikacje w czasie podróży do celu dotarli z jednodniowym opóźnieniem względem pierwotnego planu. Na dodatek Maciej Kot stracił w trakcie przesiadki sprzęt i ubrania.
Ciąg dalszy zadymy wokół Beaty Szydło i Kacpra Tomasiaka. Bezlitosne reakcje i głos rozsądku
„Misja Iron Mountain ruszyła niezgodnie z planem… Środa: odwołany lot i noc we Frankfurcie” – relacjonował Maciej Kot w mediach społecznościowych. „Czwartek: kolejne opóźnienia, ale wygląda na to, że w końcu odlecimy” – dodał potem Kot, dzieląc się z kibicami zdjęciem z frankfurckiego lotniska. "Dotarliśmy do Iron Mountain 29 godzin później niż planowaliśmy, do tego bez mojego sprzętu i ubrań… Ale niezmiennie gotowi do walki. Dzięki pomocy innych reprezentacji skompletowałem sprzęt, a dodatkowo monitoruję sytuacje zagubionego bagażu. Dzisiaj wiało zbyt mocno aby skakać, oby jutro było lepiej! Pozdrowienia" - zakończył relację w piątek.
Skoki dzisiaj: O której godzinie Puchar Kontynentalny w Iron Mountain?
Na niedzielę 22 lutego 2026 zaplanowano dwa konkursy Pucharu Kontynentalnego w Iron Mountain. Początek o godzinie 16.45 polskiego czasu.
Puchar Kontynentalny w Iron Mountain, harmonogram zawodów (godziny wg czasu polskiego)
Niedziela, 22.02.2026
- 16:00 - Oficjalny trening
- 16:45 - Pierwszy konkurs
- Następnie drugi niedzielny konkurs