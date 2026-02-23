Konkursy Pucharu Świata bez Kacpra Tomasiaka! Ważny powód, wiemy to oficjalnie

Tomasiak będzie rywalizował w mistrzostwach świata juniorów, dlatego nie pojawi się na mamuciej skoczni. W kadrze znaleźli się natomiast pozostali olimpijczycy – Paweł Wąsek oraz Kamil Stoch. To jednak nie koniec listy. Do startu w lotach wyznaczeni zostali również Dawid Kubacki, Piotr Żyła oraz Klemens Joniak.

W niedzielę Polski Związek Narciarski poinformował o składzie męskiej reprezentacji Polski w skokach narciarskich na Mistrzostwa Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2026 w Lillehammer. Na czempionat w Norwegii powołanych zostało pięciu Polaków.

ZOBACZ TEŻ: Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek odwiedzili Karola Nawrockiego. Tajemniczy prezent, są zdjęcia

Szkoleniowiec kadry juniorów Daniel Kwiatkowski, zdecydował, że w składzie znajdą się: Łukasz Łukaszczyk, Szymon Sarniak, Kacper Tomasiak, Konrad Tomasiak oraz Kamil Waszek. W konkursie indywidualnym wystartować będzie mogło czterech reprezentantów Polski, a o ostatecznym zestawieniu zdecydują wcześniejsze treningi na skoczni Lysgaardsbakken (HS98).

40

Warto dodać, że rywalizacja indywidualna w Lillehammer będzie miała dodatkowe znaczenie. Stawką są bowiem zwiększone limity startowe dla juniorów na zawody Puchar Świata w skokach narciarskich, które zaczną obowiązywać od weekendu w Oslo (13–15 marca).

Dodatkowe miejsce wywalczą wyłącznie reprezentacje medalistów konkursu indywidualnego, przy czym każdy kraj może uzyskać maksymalnie jedną taką przepustkę. Z rozszerzonego limitu będzie mógł skorzystać zarówno medalista MŚJ (nawet jeśli w sezonie 2026/27 nie będzie już juniorem), jak i inny zawodnik w wieku juniorskim.

ZOBACZ TEŻ: Kacper Tomasiak dostanie prezent wart setki tysięcy zł! Niesamowity gest sponsora polskiej kadry, w tle Robert Lewandowski