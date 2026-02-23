Medal MP w skokach i koniec! Zaskakujące ogłoszenie po zawodach w Wiśle

Igrzyska olimpijskie przeszły już do historii, a najlepsi polscy skoczkowie wzięli w niedzielę (22 lutego) udział w mistrzostwach Polski. Pomimo trudnych warunków udało się rozegrać jednoseryjne zawody kobiet i mężczyzn. W tych pierwszych wystąpiły zaledwie 4 zawodniczki... Po złoto zgodnie z przewidywaniami sięgnęła Anna Twardosz, a srebro zdobyła druga z polskich olimpijek - Pola Bełtowska. Na najniższym stopniu podium stanęła z kolei Nicole Konderla-Juroszek, dla której mógł to być ostatni występ w karierze!

Nicole Konderla-Juroszek zdobyła medal MP i zawiesiła karierę

- Liczyłam się z tym, że to będzie mój ostatni skok w sezonie, a nawet w życiu - przyznała Konderla-Juroszek po zawodach, w których nieznacznie o 0,6 pkt wyprzedziła Kamilę Karpiel - wracającą w tym sezonie po decyzji o zawieszeniu kariery. Teraz na taki ruch zdecydowała się jej rówieśniczka z Bełchatowa.

- Decyduję się na razie na przerwę. Nie mówię, że to ostatni skok w życiu, ale nie wiem, czy w najbliższych miesiącach na skocznię wrócę. Jest mi trudno, bo kocham ten sport, ale myślę, że czasami ta miłość nie wystarczy i musi to pójść w innym kierunku - stwierdziła brązowa medalistka MP w rozmowie ze Skijumping.pl.

Konderla-Juroszek od kilku lat reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej. W styczniu 2022 roku zdobyła premierowe punkty Pucharu Świata, zajmując 21. i 22. miejsce w Willingen, co pozostało jej najlepszym wynikiem. Niewiele później wzięła udział w igrzyskach olimpijskich w Pekinie - była 36. indywidualnie i 6. w konkursie drużyn mieszanych u boku Dawida Kubackiego, Kingi Rajdy i Kamila Stocha. Na początku tego sezonu skakała w PŚ w Lillehammer, Falun i Wiśle, ale później przeniosła się do Pucharu Interkontynentalnego.