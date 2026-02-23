Polski skoczek Kacper Tomasiak zdobył trzy medale na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, stając się pierwszym mężczyzną z takim osiągnięciem.

Firma PROFBUD, sponsor reprezentacji, nagradza złotych medalistów mieszkaniami, ale zmieniła zasady dla 19-letniego skoczka.

Pomimo braku złota, Tomasiak otrzyma mieszkanie w inwestycji współtworzonej przez Roberta Lewandowskiego.

Dowiedz się, co skłoniło sponsora do tej wyjątkowej decyzji!

Historyczny wyczyn 19-latka

Reprezentacja Polski przeżywała piękne chwile podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie, a wszystko za sprawą jednego człowieka. Kacper Tomasiak, mając zaledwie 19 lat, dokonał rzeczy absolutnie historycznej. Młody skoczek narciarski przywiózł z Włoch aż trzy medale – dwa srebrne i jeden brązowy.

Tym samym zapisał się na kartach historii polskiego sportu, dołączając do elitarnego grona multimedalistów jednych igrzysk. Wcześniej ta sztuka udała się tylko trzem legendom: Irenie Szewińskiej, Otylii Jędrzejczak i Justynie Kowalczyk. Tomasiak jest pierwszym mężczyzną w historii Polski z takim osiągnięciem. Jego wyczyn jest tym bardziej imponujący, że żaden młodszy sportowiec z Europy nie zdobył trzech medali na jednych igrzyskach w XXI wieku.

Decyzja prosto z serca. Sponsor zmienia zasady

Firma PROFBUD, sponsor Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej, od igrzysk w Paryżu nagradza złotych medalistów mieszkaniami. Taka była zasada – złoto za mieszkanie. Jednak niesamowita postawa i determinacja 19-letniego skoczka sprawiły, że sponsor podjął bezprecedensową decyzję. Firma postanowiła wyjść poza ramy umowy i nagrodzić Tomasiaka, mimo że nie stanął na najwyższym stopniu podium.

- Z wielkimi emocjami obserwowaliśmy wszystkie występy biało-czerwonych. Trzy olimpijskie medale, niezależnie od ich koloru, niewątpliwie wiele ważą w wymiarze sportowego wysiłku, dlatego ponownie wychodzimy naprzeciw olimpijczykom decyzją prosto z serca, doceniając nie tylko złoto, lecz przede wszystkim historyczne osiągnięcie i postawę. Kacper udowodnił, że pomimo bardzo młodego wieku, ta presja go zmobilizowała. Pokazał waleczność i determinację. Taka postawa nas ujęła i z radością podjęliśmy decyzję o przekazaniu mieszkania naszemu wybitnemu skoczkowi - mówi Paweł Malinowski, założyciel i Prezes PROFBUD.

Sam zawodnik nie krył wzruszenia i wdzięczności za tak wyjątkowe wyróżnienie.

- Mieszkanie od sponsora to dla mnie nie tylko nagroda za wynik sportowy, ale też sygnał, że ktoś dostrzega mój potencjał i chce wspierać mnie w dalszym rozwoju. Jestem za to bardzo wdzięczny i zmotywowany, by dalej reprezentować Polskę na najwyższym poziomie - dodaje Kacper Tomasiak.

Osiedle mistrzów z Robertem Lewandowskim

Kacper Tomasiak otrzyma 2-pokojowe mieszkanie w inwestycji Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich, której współinwestorem jest sam Robert Lewandowski. Prestiżowe osiedle powstaje w Lesznowoli, w sąsiedztwie warszawskiego Ursynowa.

To kontynuacja wsparcia, jakiego PROFBUD udziela polskim sportowcom. Wcześniej klucze do swoich "M" w tej samej inwestycji zapewniły sobie złota medalistka z Paryża Aleksandra Mirosław oraz wicemistrzynie Julia Szeremeta, Klaudia Zwolińska i Daria Pikulik. Osiedle ma być miejscem promującym aktywne życie i wartości olimpijskie, a na jego terenie znajdzie się m.in. Aleja Polskich Mistrzów Sportu.

