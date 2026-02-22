Szokująca reakcja Donalda Trumpa na mistrzostwo olimpijskie! Wyraz przemocy wobec Kanady. Pierwsze złoto od 46 lat

Mateusz Sobiecki
2026-02-22 19:37

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych w hokeju na lodzie zdobyła złoty medal zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie, pokonując w wielkim finale odwiecznych rywali z Kanady. To pierwsze olimpijskie złoto dla USA od słynnego "Cudu na lodzie" z 1980 roku. Historyczny triumf wywołał lawinę reakcji, w tym żywiołowe komentarze prezydenta Donalda Trumpa oraz uszczypliwe grafiki opublikowane przez Biały Dom.

Autor: Evan Vucci/East News/ Associated Press
  • To pierwsze złoto USA w hokeju na lodzie na IO od 46 lat
  • Donald Trump i jego współpracownicy zdecydowali się na świętowanie w nietypowy sposób
  • Na profilu Białego Domu pojawiła się szokująca grafika z wyrazem przemocy przeciwko Kanady

Pierwszy tytuł mistrzów IO dla USA od 46 lat

Ostatni sportowy akcent tegorocznych igrzysk dostarczył kibicom niesamowitych emocji. W starciu gigantów Amerykanie pokonali Kanadyjczyków 2:1 po dogrywce. Złotego gola, który na zawsze zapisze się w historii amerykańskiego sportu, zdobył Jack Hughes z New Jersey Devils. Bohaterem spotkania okrzyknięto również bramkarza Connora Hellebuycka, na co dzień zawodnika kanadyjskiego Winnipeg Jets, który obronił aż 42 strzały rywali i skapitulował tylko raz.

Amerykańska prasa, na czele z "Washington Post" i "Wall Street Journal", zgodnie podkreśla historyczny wymiar tego zwycięstwa. Dziennikarze zaznaczają jednak, że w przeciwieństwie do amatorskiej drużyny z 1980 roku, obecna kadra złożona z największych gwiazd NHL jechała do Włoch z jasnym celem. Brak złota zostałby uznany za porażkę. Kapitan słynnej drużyny z Lake Placid, Mike Eruzione, z uśmiechem podsumował ten sukces stwierdzając, że obecni mistrzowie są o wiele lepsi, niż jego ówczesna ekipa.

Prezydent Donald Trump
Orzeł bielik dusi kanadyjską berniklę! Szokująca grafika

Zwycięstwo nad północnym sąsiadem odbiło się szerokim echem w amerykańskiej polityce. Prezydent Donald Trump, który według włoskich mediów rozważał osobisty przylot na finał, nie krył zachwytu. Na platformie Truth Social opublikował serię entuzjastycznych wpisów, gratulując zespołowi i ciesząc się z wygranej.

Prawdziwą burzę wywołał jednak oficjalny profil Białego Domu na platformie X. Opublikowano tam grafikę przedstawiającą bielika amerykańskiego, który przyciska do lodu kanadyjską berniklę. Była to bezpośrednia i ostra riposta na ubiegłoroczny wpis ówczesnego premiera Kanady, Justina Trudeau.

Po zwycięstwie swojej kadry w Pucharze Czterech Narodów Trudeau nawiązał do dążeń Trumpa dotyczących przyłączenia Kanady do USA, pisząc, że Amerykanie nie mogą zabrać im ani kraju, ani ich gry. Obecny premier Kanady, Mark Carney, zareagował na finałową porażkę w znacznie bardziej stonowany sposób, dziękując swoim hokeistom za srebro i zapewniając, że kraj jest z nich dumny.

