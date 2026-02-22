Nagłe oświadczenie Kamili Sellier po wypadku na igrzyskach. Stanowcze słowa o winie!

Podczas ćwierćfinału short tracku na Igrzyskach Olimpijskich 2026 Kamila Sellier uległa wypadkowi, w którym płoza łyżwy Amerykanki Kristen Santos-Griswold uderzyła ją w twarz.

Sellier trafiła do szpitala, gdzie zszyto jej policzek, ale jej wzrok nie został uszkodzony.

Sellier zaapelowała do fanów, aby nie obwiniali Santos-Griswold za wypadek, podkreślając, że takie sytuacje są nieodłącznym ryzykiem w short tracku.

Kamila Sellier zabiera głos po wypadku na Igrzyskach Olimpijskich 2026

Kamila Sellier zdecydowanie nie będzie dobrze wspominać swojego występu podczas ćwierćfinałowego biegu w short tracku na 1500 m odbywającego się w ramach Igrzysk Olimpijskich 2026. Wyścig zaczął się dla Polki dobrze, ale mniej więcej w połowie dystansu doszło do przerażającego wypadku. Na lód upadły trzy zawodniczki, a w twarz Kamilii Sellier uderzyła płoza od łyżwy Amerykanki Kristen Santos-Griswold. Nasza łyżwiarka na noszach opuściła tor i trafiła do szpitala. Lekarze zszyli jej policzek. Najważniejsze jest to, że okazało się, że z okiem Kamili wszystko jest w porządku. Później sportsmenka nadała optymistyczny komunikat z placówki.

Wiem, że to zdjęcie kiedyś mi przypomni, że jestem silniejsza niż mi się wydaje. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia i daję znać, że mam się całkiem dobrze

- napisała, dodając zdjęcie na szpitalnym łóżku.

Kamila Selllier wprost: "To, co się stało, nie było niczyją winą"

Dzień później, w niedzielę, 22 lutego, Kamila Sellier zamieściła wpis, w którym zwróciła się do fanów ze specjalnym apelem i wskazała na to, że wypadek nie był winą jej rywalki.

Dotarły do mnie informacje, że Kristen Santos-Griswold otrzymuje wiele wiadomości obwiniających ją za wypadek. Uprzejmie proszę, aby nie obarczać jej winą. To, co się stało, nie było niczyją winą. Taka jest natura naszego sportu - wiąże się on z nieodłącznym ryzykiem, którego jestem w pełni świadoma za każdym razem, gdy wchodzę na lód

- podkreśliła nasza łyżwiarka w oświadczeniu, które ukazało się na Instagramie. - Proszę pamiętać, że wypadki się zdarzają i nikt nie chciał, aby do tego doszło. Wspierajmy się nawzajem, zamiast wskazywać palcem. Wybierzmy życzliwość zamiast nienawiści. Kristen, przesyłam ci dużo miłości i uścisków. Wiem, że to również dla ciebie nie jest łatwy czas - dodała Kamila Sellier. Piękna postawa naszej łyżwiarki...

