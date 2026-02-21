Najnowsze informacje o stanie zdrowia Kamili Sellier. Przekazał je szef polskiej misji olimpijskiej!

Najnowsze informacje o stanie zdrowia Kamili Sellier

Zimowe igrzyska w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo oficjalnie zakończą się w niedzielę, ale dla Kamili Sellier najważniejsza walka toczy się teraz poza sportową areną. Po mrożącym krew w żyłach wypadku podczas piątkowego ćwierćfinału na 1500 metrów, reprezentantka Polski w short tracku dochodzi do siebie pod okiem włoskich lekarzy. Napływają do nas optymistyczne, choć wciąż ostrożne komunikaty.

Przypomnijmy: dramat rozegrał się w piątek, gdy podczas wyścigu polska łyżwiarka upadła i została uderzona łyżwą w twarz przez inną zawodniczkę. Krew na lodzie, nosze i natychmiastowy transport do szpitala wywołały ogromny niepokój. Okazało się, że uszkodzeniu uległa jedna z kości twarzy, co wymagało przeprowadzenia nocnego zabiegu.

W sobotę wieczorem w rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP) głos zabrał Konrad Niedźwiedzki. Szef polskiej misji olimpijskiej przekazał kluczowe informacje dotyczące dalszego leczenia Polki.

Zawodniczka czuje się dobrze, a szef misji miał z nią kontakt SMS-owy. W sobotę w szpitalu odwiedzili ją trener oraz lekarz kadry. Sellier na pewno pozostanie w mediolańskiej klinice do poniedziałku. Niezbędna jest dalsza diagnostyka oka. To od decyzji lekarza prowadzącego zależy, czy leczenie na tym etapie zostanie zakończone, czy konieczna będzie jego kontynuacja.

Kamila Sellier przemówiła po fatalnym wypadku

Największym dowodem na to, że sytuacja jest opanowana, jest wpis samej poszkodowanej. Kamila Sellier w sobotę odezwała się do swoich fanów w mediach społecznościowych, publikując zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Co znamienne, wykadrowała je tak, by pokazać nienaruszoną połowę twarzy.

– Wiem, że to zdjęcie kiedyś mi przypomni, że jestem silniejsza niż mi się wydaje. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia i daję znać, że mam się całkiem dobrze – napisała waleczna reprezentantka Polski, uspokajając tym samym tysiące kibiców.

Trzymamy kciuki za pomyślne wyniki poniedziałkowych badań i szybki powrót do pełni sił!