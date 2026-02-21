Przerażający wypadek polskiej łyżwiarki na igrzyskach. Najnowsze wiadomości. "Kość została poskładana"

Podczas piątkowych zawodów na Igrzyskach Olimpijskich 2026 Kamila Sellier doznała poważnego wypadku, gdy płoza łyżwy rywalki uderzyła ją w twarz.

Po tomografii komputerowej wykryto niewielkie złamanie i zdecydowano o przeprowadzeniu zabiegu mającego na celu ocenę stanu kości.

Szef Polskiej Misji Olimpijskiej poinformował, że podczas zabiegu poskładano naruszoną kość i oczyszczono ranę, a Kamila Sellier przeszła wstępne testy oka.

Igrzyska Olimpijskie 2026. Kamila Sellier miała przerażający wypadek

Kamila Sellier przeżyła prawdziwe chwile grozy podczas ćwierćfinału Igrzysk Olimpijskich 2026 w short tracku na dystansie 1500 metrów. Do połowy wyścigu wszystko szło bardzo dobrze. Nagle doszło do wypadku - trzy zawodniczki wylądowały na lodzie, a płoza od łyżwy Amerykanki Kristen Santos-Griswold trafiła w twarz Polki. Wyglądało to naprawdę przerażająco. Kamila Sellier na noszach została zabrana z toru, a potem trafiła do szpitala. Wszyscy niepokoili się przede wszystkim o oko Polki. Na szczęście informacje przekazane przez Polski Komitet Olimpijski nieco uspokoiły kibiców.

Tak Kamila Sellier wygląda poza lodowiskiem. Ma zagranicznego męża i niesamowitą figurę

Kamila jest obecnie w drodze na zabieg polegający na ponownym otwarciu rany, aby lekarze mogli dokładnie ocenić stan kości. Decyzja została podjęta po wynikach tomografii komputerowej, które wykazały niewielkie złamanie. Po zabiegu Kamila pozostanie na noc w szpitalu na obserwacji. Jest bardzo dzielna - wstała z łóżka o własnych siłach. Przez cały czas są przy niej rodzice oraz lekarz reprezentacji. Kolejny komunikat przekażemy po zakończeniu zabiegu

- przekazał PKOL w specjalnym komunikacie. Rano w sobotę przyszły kolejne wiadomości.

Szef Polskiej Misji Olimpijskiej o sytuacji Kamili Sellier: "Kość została poskładana"

Na antenie Eurosportu raczej optymistyczne wiadomości przekazał Konrad Niedźwiecki, szef Polskiej Misji Olimpijskiej i jednocześnie dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Choć wiadomo już, że to nie koniec szpitalno-medycznych perypetii Kamili Sellier.

Kamila przeszła zabieg, w którym ta naruszona kość została poskładana. Wszystko zostało oczyszczone. Dzisiaj już wstała mocno opuchnięta. Nie za wiele spała w nocy. Z tego co przekazywał mi wieczorem szef misji medycznej dr Hubert Krysztofiak, dziś czekają ją testy ruchomości gałki ocznej. Wczoraj oko przeszło pierwsze testy i to było dla nas najważniejsze

- poinformował Niedźwiecki.

Galeria: Kamila Sellier przerażający wypadek na Igrzyskach 2026

20