Co za wiadomość na koniec igrzysk! Polka na finiszu pokonuje mistrzynię olimpijską. "Stres mnie nie zjadł"

Na Igrzyskach Olimpijskich 2026 Joanna Jakieła zajęła 11. miejsce w biegu masowym biathlonistek, pokonując na finiszu mistrzynię olimpijską w sprincie, Maren Kirkeeide.

Jakieła podkreśliła, że sukces zawdzięcza świetnemu przygotowaniu nart i pracy serwismenów.

Igrzyska Olimpijskie 2026 były dla Joanny Jakieły pierwszymi w karierze, a w każdym kolejnym starcie indywidualnym zajmowała coraz wyższą lokatę.

Joanna Jakieła wygrywa z mistrzynią olimpijską! Kapitalna wiadomość na koniec igrzysk

Igrzyska Olimpijskie 2026 nieuchronnie dobiegają końca. Reprezentacja Polski przystępowała do nich z niezbyt wygórowanymi oczekiwaniami. Cztery medale, które zdobyliśmy, przed igrzyskami pewnie wzięlibyśmy w ciemno. Oczywiście niekwestionowanym liderem naszej reprezentacji został Kacper Tomasiak, który na Igrzyskach Olimpijskich 2026 zdobył aż trzy medale (dwa w konkursach indywidualnych i jeden w duetach). Oprócz 19-letniego skoczka medal dla Polski zgarnął panczenista Władimir Semirunnij, który był drugi w biegu na 10000 metrów. Na koniec igrzysk nadeszła kolejna kapitalna wiadomość. Co prawda Joanna Jakieła medalu nie zdobyła, ale wygranie na finiszu z mistrzynią olimpijską Maren Kirkeeide smakuje jak zwycięstwo w zawodach!

Igrzyska Olimpijskie 2026. Joanna Jakieła wraca ze śmiechem na twarzy

Norweżka na kończących się igrzyskach zdobyła - podobnie jak Kacper Tomasiak - trzy krążki. Do złota w sprincie doszły srebro w biegu pościgowym i brąz w sztafecie. W biegu masowym jednak to Joanna Jakieła okazała się lepsza niż słynna Maren Kirkeeide. Walka o 11. miejsce trwała do samego końca.

Finisz z Kirkeeide dał mi dużo emocji. Chciałam ją pokonać i udowodnić sobie, że mogę konkurować z takimi wielkimi nazwiskami. Bez naszych świetnych nart i serwismenów nie dałabym rady tego zrobić. Chylę im czoła za to, co zrobili na igrzyskach. Mamy super serwis, nie możemy na nich mówić nic złego, tylko same superlatywy

- podkreśliła po biegu Polka, cytowana przez Sportowe Fakty WP. Joanna Jakieła łącznie na Igrzyskach Olimpijskich 2026 wystartowała w pięciu konkurencjach. W każdym kolejnym starcie (nie licząc sztafety) zajmowała wyższą pozycję. Zaczęła od 66. miejsca w biegu indywidualnym, potem było 28. miejsce w sprincie i 16. w biegu pościgowym. Do tego doszła 6. lokata w sztafecie i 11. w biegu masowym.

Cieszę się, że zachowałam chłodną głowę. Stres mnie nie zjadł i mogłam pokazać się z dobrej strony. Na pewno ze śmiechem na twarzy wrócę z Anterselwy

- cieszyła się Joanna Jakieła, dla której były to pierwsze igrzyska.