Trener skoczków wyrzucony za alkohol. To nie koniec afery! Został skreślony po IO

Trener fińskich skoczków był bohaterem jednego z największych skandali podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026.

Igor Medved został wyrzucony z IO za alkohol!

A to nie koniec afery - fiński związek podjął właśnie decyzję dot. trenera.

Trener wyleciał z IO za alkohol. Ciąg dalszy afery w fińskich skokach

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 dobiegły końca, ale w fińskich skokach nie zostały jeszcze rozliczone. Przypomnijmy, że w trakcie najważniejszej sportowej imprezy czterolecia trener reprezentacji Finlandii został wyrzucony z kadry za spożywanie alkoholu. Na dużej skoczni Finowie radzili już sobie bez niego - najlepszy z nich Antti Aalto zajął 11. miejsce, ale sporym rozczarowaniem był konkurs duetów. W reprezentantach Suomi upatrywano czarnego konia, tymczasem nie znaleźli się nawet w najlepszej "8", która wystartowała w ostatniej, odwołanej serii. Wiadomo już, że krótki czas po igrzyskach nie poprawił sytuacji ich zawieszonego trenera.

Fiński Związek Narciarski poinformował, że Igor Medved nie będzie prowadził fińskiej drużyny podczas najbliższych zawodów Pucharu Świata - w Kulm (28.02-1.03) i u siebie w Lahti (6.03-8.03). Tymczasowo reprezentację przejął Lasse Moilanen, a więc asystent Medveda.

"Trener nie będzie obecny z zespołem do czasu przeprowadzenia niezbędnych rozmów na temat wydarzeń z igrzysk olimpijskich" - napisano w oświadczeniu związku.

Podczas lotów w Kulm zaprezentuje się czterech fińskich skoczków: olimpijczycy Antti Aalto, Niko Kytosaho i Vilho Palosaari, a także wracający do składu Eetu Nousiainen.

- Popełniłem błąd i bardzo mi przykro. Chciałbym przeprosić całą fińską kadrę zawodników, a także kibiców. Życzę zespołowi spokoju, skupienia się na rywalizacji i kontynuowania dobrej pracy. Nie jestem z siebie dumny, ale jestem dumny z mojej drużyny i pracy, jaką wykonaliśmy przez ostatnie dwa lata. Chcę dodać otuchy moim chłopakom i zminimalizować szkody, które wyrządziłem - tłumaczył się ich trener po wyrzuceniu z igrzysk, cytowany przez Sport.pl.

W najbliższym czasie wyjaśni się, czy w ogóle wróci do pracy z Finami, których objął latem 2024 roku.