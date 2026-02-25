Trener skoczków wyrzucony za alkohol. To nie koniec afery! Został skreślony po IO

- Trener fińskich skoczków był bohaterem jednego z największych skandali podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026.
- Igor Medved został wyrzucony z IO za alkohol!
- A to nie koniec afery - fiński związek podjął właśnie decyzję dot. trenera.
Trener wyleciał z IO za alkohol. Ciąg dalszy afery w fińskich skokach
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 dobiegły końca, ale w fińskich skokach nie zostały jeszcze rozliczone. Przypomnijmy, że w trakcie najważniejszej sportowej imprezy czterolecia trener reprezentacji Finlandii został wyrzucony z kadry za spożywanie alkoholu. Na dużej skoczni Finowie radzili już sobie bez niego - najlepszy z nich Antti Aalto zajął 11. miejsce, ale sporym rozczarowaniem był konkurs duetów. W reprezentantach Suomi upatrywano czarnego konia, tymczasem nie znaleźli się nawet w najlepszej "8", która wystartowała w ostatniej, odwołanej serii. Wiadomo już, że krótki czas po igrzyskach nie poprawił sytuacji ich zawieszonego trenera.
Polecamy: Władimir Semirunnij zmienia nazwisko! Na jakie? "Chcę, żeby brzmiało bardziej polsko"
Fiński Związek Narciarski poinformował, że Igor Medved nie będzie prowadził fińskiej drużyny podczas najbliższych zawodów Pucharu Świata - w Kulm (28.02-1.03) i u siebie w Lahti (6.03-8.03). Tymczasowo reprezentację przejął Lasse Moilanen, a więc asystent Medveda.
"Trener nie będzie obecny z zespołem do czasu przeprowadzenia niezbędnych rozmów na temat wydarzeń z igrzysk olimpijskich" - napisano w oświadczeniu związku.
Podczas lotów w Kulm zaprezentuje się czterech fińskich skoczków: olimpijczycy Antti Aalto, Niko Kytosaho i Vilho Palosaari, a także wracający do składu Eetu Nousiainen.
- Popełniłem błąd i bardzo mi przykro. Chciałbym przeprosić całą fińską kadrę zawodników, a także kibiców. Życzę zespołowi spokoju, skupienia się na rywalizacji i kontynuowania dobrej pracy. Nie jestem z siebie dumny, ale jestem dumny z mojej drużyny i pracy, jaką wykonaliśmy przez ostatnie dwa lata. Chcę dodać otuchy moim chłopakom i zminimalizować szkody, które wyrządziłem - tłumaczył się ich trener po wyrzuceniu z igrzysk, cytowany przez Sport.pl.
W najbliższym czasie wyjaśni się, czy w ogóle wróci do pracy z Finami, których objął latem 2024 roku.