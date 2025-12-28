Koszmar Dawida Kubackiego przed Turniejem Czterech Skoczni! Istna katastrofa

Dawid Kubacki jest jednym z największych nieobecnych rozpoczynającego się Turnieju Czterech Skoczni. W cieniu tej prestiżowej imprezy wziął udział w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu. I był bardzo blisko spełnienia dwóch ważnych celów, ale zaprzepaścił wszystko w ostatnim skoku, co niesie za sobą poważne skutki dla całej reprezentacji Polski w skokach narciarskich.

W niedzielę, 28 grudnia, rozpoczął się 74. Turniej Czterech Skoczni, ale nie były to jedyne emocje ze skokami narciarskimi tego dnia. Zanim odbyły się kwalifikacje w Oberstdorfie, w Engelbergu rozegrano drugi i ostatni konkurs Pucharu Kontynentalnego w tym okresie startowym. W pierwszym, w sobotę, świetnie zaprezentował się Dawid Kubacki, który jako pierwszy polski skoczek stanął tej zimy na podium. Po 3. miejscu był też w znakomitym położeniu w walce o dodatkowe miejsce startowe na zawody Pucharu Świata po TCS.

Zaraz Turniej Czterech Skoczni, a tu taka wiadomość dla Polski! Wszystko przez jednego faceta

Jeszcze lepiej było na półmetku niedzielnych zawodów, gdy najgroźniejsi rywale byli za plecami szóstego Kubackiego. Wydawało się wręcz niemożliwe, że jedno z bonusowych miejsc nie przypadnie Polsce. Niestety, słabszy finałowy skok na 128 metrów przyniósł spadek Polaka na 13. miejsce, z czego najbardziej skorzystały reprezentacje Japonii i Norwegii, a konkretnie Yukiya Sato i Benjamin Oestvold. Norwegowi wystarczyło do tego 100 punktów za zwycięstwo w niedzielnym konkursie po sobotniej dyskwalifikacji... I nie była to jedyna gorzka pigułka dla Polski i Kubackiego, o czym więcej pod naszym quizem o skokach narciarskich.

Poza przegraną walką o dodatkowe miejsce w PŚ, Kubacki nie powiększył też polskiej kwoty w PK. Do tego zabrakło mu 16 punktów, czyli co najmniej 7. miejsca w niedzielnym konkursie... Oznacza to, że w najbliższym okresie startowym - po TCS - Polska dalej będzie mogła wystawić tylko 5 skoczków w PŚ i 5 w PK.

Dotyczy to konkursów elity w Zakopanem i Sapporo (do 18 stycznia), a także "drugiej ligi" w Sapporo, Zhangjiakou i Eisenerz (do 25 stycznia). W niedzielnym konkursie lepiej od Kubackiego wypadł piąty Klemens Joniak, ale on był dopiero 21. w sobotę i nie liczył się w walce o limit. Kolejne punkty na zapleczu zdobyli też 27. Aleksander Zniszczoł i 30. Jarosław Krzak, w przeciwieństwie do 46. Jakuba Wolnego.

