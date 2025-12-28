Koszmar Dawida Kubackiego przed Turniejem Czterech Skoczni! Istna katastrofa

W cieniu Turnieju Czterech Skoczni odbyły się zawody Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu.

W nich liderem reprezentacji Polski był Dawid Kubacki, który walczył o dodatkowe miejsca startowe w PŚ i PK dla Polski.

Na półmetku niedzielnego konkursu Kubacki był bohaterem, ale wszystko zmienił ostatni skok w Engelbergu.

Dowiedz się więcej w dalszej części artykułu.

W niedzielę, 28 grudnia, rozpoczął się 74. Turniej Czterech Skoczni, ale nie były to jedyne emocje ze skokami narciarskimi tego dnia. Zanim odbyły się kwalifikacje w Oberstdorfie, w Engelbergu rozegrano drugi i ostatni konkurs Pucharu Kontynentalnego w tym okresie startowym. W pierwszym, w sobotę, świetnie zaprezentował się Dawid Kubacki, który jako pierwszy polski skoczek stanął tej zimy na podium. Po 3. miejscu był też w znakomitym położeniu w walce o dodatkowe miejsce startowe na zawody Pucharu Świata po TCS.

Zaraz Turniej Czterech Skoczni, a tu taka wiadomość dla Polski! Wszystko przez jednego faceta

Jeszcze lepiej było na półmetku niedzielnych zawodów, gdy najgroźniejsi rywale byli za plecami szóstego Kubackiego. Wydawało się wręcz niemożliwe, że jedno z bonusowych miejsc nie przypadnie Polsce. Niestety, słabszy finałowy skok na 128 metrów przyniósł spadek Polaka na 13. miejsce, z czego najbardziej skorzystały reprezentacje Japonii i Norwegii, a konkretnie Yukiya Sato i Benjamin Oestvold. Norwegowi wystarczyło do tego 100 punktów za zwycięstwo w niedzielnym konkursie po sobotniej dyskwalifikacji... I nie była to jedyna gorzka pigułka dla Polski i Kubackiego, o czym więcej pod naszym quizem o skokach narciarskich.

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Następne pytanie

Poza przegraną walką o dodatkowe miejsce w PŚ, Kubacki nie powiększył też polskiej kwoty w PK. Do tego zabrakło mu 16 punktów, czyli co najmniej 7. miejsca w niedzielnym konkursie... Oznacza to, że w najbliższym okresie startowym - po TCS - Polska dalej będzie mogła wystawić tylko 5 skoczków w PŚ i 5 w PK.

Dotyczy to konkursów elity w Zakopanem i Sapporo (do 18 stycznia), a także "drugiej ligi" w Sapporo, Zhangjiakou i Eisenerz (do 25 stycznia). W niedzielnym konkursie lepiej od Kubackiego wypadł piąty Klemens Joniak, ale on był dopiero 21. w sobotę i nie liczył się w walce o limit. Kolejne punkty na zapleczu zdobyli też 27. Aleksander Zniszczoł i 30. Jarosław Krzak, w przeciwieństwie do 46. Jakuba Wolnego.

Ostatnim skokiem w Engelbergu (128m) 🇵🇱D. Kubacki nie tylko przegrał walkę o powiększenie kwoty startowej w Pucharze Świata, ale również i w Kontynentalnym. Do TOP50 rankingu CRL zabrakło 16 pkt.5. period dla Polski bez zmian: 5 skoczków w PŚ i PK #skijumpingfamily @Skijumpingpl pic.twitter.com/AKOn6c1sBl— Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) December 28, 2025