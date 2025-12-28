Udany początek Turnieju Czterech Skoczni! Kamil Stoch najlepszy z Polaków, nokaut Domena Prevca [KWALIFIKACJE 28.12.2025]

2025-12-28 18:04

Turniej Czterech Skoczni 2025/2026 rozpoczęty! W niedzielnych kwalifikacjach w Oberstdorfie wzięło udział 65 skoczków, w tym 5 Polaków. Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek pewnie awansowali do jutrzejszego konkursu. Czterech z nich zostało rozstawionych w parach KO w pierwszej serii! Kwalifikacje z ogromną przewagą wygrał lider Pucharu Świata i faworyt TCS - Domen Prevc, który skoczył aż 139,5 m. Poniżej pełne wyniki kwalifikacji w Oberstdorfie i zapis naszej relacji na żywo.



Turniej Czterech Skoczni: Oberstdorf. Wyniki kwalifikacji (28.12.2025):

  • 1. Domen Prevc - 150,9 pkt (139,5 m)
  • 2. Philipp Raimund - 140,2 pkt (132,5 m)
  • 3. Daniel Tschofenig - 139,6 pkt (131,5 m)
  • 4. Timi Zajc - 138,1 pkt (135 m)
  • 5. Jan Hoerl - 134 pkt (129,5 m)
  • 6. Stephan Embacher - 133 pkt (128,5 m)
  • 7. Ryoyu Kobayashi - 132,6 pkt (130,5 m)
  • 8. Gregor Deschwanden - 132,4 pkt (132,5 m)
  • 9. Anze Lanisek - 130,9 pkt (130 m)
  • 10. Johann Andre Forfang - 129,8 pkt (133 m)
  • ...
  • 14. Kamil Stoch - 125,1 pkt (130,5 m)
  • 19. Maciej Kot - 120,2 pkt (126,5 m)
  • 22. Piotr Żyła - 116,3 pkt (124 m)
  • 25. Kacper Tomasiak - 114,7 pkt (124 m)
  • 32. Paweł Wąsek - 106,4 pkt (119,5 m)

Turniej Czterech Skoczni Oberstdorf: Pary KO. Z kim skaczą Polacy 29.12.2025?

Turniej Czterech Skoczni: Oberstdorf - kwalifikacje 28.12.2025

Witamy w relacji na żywo z kwalifikacji otwierających 74. Turniej Czterech Skoczni w Oberstdorfie! Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 16:30, a o 14:00 rozpoczęły się oficjalne treningi.

W pierwszym treningu Polaków zabrakło w czołówce:

W drugim treningu również nie było dobrze. Oby w kwalifikacjach Polacy poradzili sobie lepiej.

Przypomnijmy - początek kwalifikacji o godzinie 16:30.

TCS nie zaczyna się najlepiej dla Polaków...

Już za chwilę 16:30 i początek kwalifikacji! Rozpoczną je reprezentanci Niemiec z grupy krajowej - Constantin Schmid, Ben Bayer i Max Unglaube.

Zaczynamy kwalifikacje z 13. belki!

Constantin Schmid otworzył kwalifikacje skokiem na 116 metrów. Czas pokaże, czy wystarczy to do awansu.

Ben Bayer nieco bliżej - 111 m i może mieć problem z awansem do konkursu.

Max Unglaube najgorzej z mniej znanych Niemców. Tylko 104 m i już pożegnał się z publicznością w Oberstdorfie.

Pierwszy spoza Niemców - Kanadyjczyk Mackenzie Boyd-Clowes - wypadł niewiele lepiej od Unglaube. Tylko 105 m i niziutka nota 84,7 pkt. Prowadzący Schmid ma dokładnie 100 pkt.

Junshiro Kobayashi wskoczył na 2. miejsce po skoku na 111 m przy nieznacznym wietrze w plecy (+2,8 pkt).

Nieudany skok Fatiha Ardy Ipcioglu - 102,5 m i problemy przy lądowaniu, co przekłada się na ostatnie miejsce.

Jury szybko reaguje na krótkie skoki - podwyższono rozbieg do 14. belki.

Nie pomogło to Koreańczykowi Heung-Chul Choiowi. Króciutki skok na 86,5 m i najprawdopodobniej ostatnie miejsce kwalifikacji.

Wiatr w plecy przybrał na sile (+12,2 pkt) i Fin Vilho Palosaari zupełnie sobie nie poradził - tylko 95,5 m!

Jeszcze jedna belka w górę, na 15. stopień.

Jewhen Marusiak walczył o odległość, ale 112 m w tych warunkach z wyższej belki oznacza jedynie 2. miejsce.

Aż 15,2 pkt za niekorzystny wiatr, ale tylko 100 m Erika Belshawa i będzie mu ciężko o awans.

Najlepszy jak dotąd skok - 118,5 m Norwega Robina Pedersena. Objął prowadzenie z notą 112,5 pkt.

Nieudany skok Słoweńca Żaka Mogela. 104,5 m i dopiero 7. miejsce, tuż przed Belshawem.

Niezła próba młodziutkiego Kaimara Vagula z Estonii. 112,5 m przy mocnym wietrze w plecy i drugie miejsce ze sporą szansą na awans!

Muhammed Ali Bedir uzyskał 99 m i zajął 12. miejsce po 14 skokach, tuż za rodakiem Ipcioglu.

Louis Obersteiner reprezentujący Francję skoczył 101 m i zajął 9. miejsce. Za nami już 15 zawodników, więc za chwilę poznamy pierwszego uczestnika jutrzejszego konkursu.

Prowadzący Robin Pedersen już w konkursie, a Fin Eetu Nousiainen w najgorszych warunkach (+19 pkt) skoczył 105 m i zajął obiecujące 6. miejsce.

Norweg Andreas Isak Langmo błyszczał w treningach, a teraz w trudnych warunkach skoczył tylko 110 m. Daje mu to obecnie 4. miejsce - drugie w kolejce do awansu.

I jury znów reaguje - mamy już 16. belkę.

Witalij Kaliniczenko otwiera listę zawodników z punktami w tym sezonie PŚ. Skok na 106,5 m z najwyższej belki dał mu dopiero 10. miejsce, a awans ma już pierwszy z gospodarzy - Schmid.

112,5 m Romana Koudelki daje mu 6. miejsce, Langmo już z awansem.

Kolejny z Niemców - Luca Roth - skoczył 110,5 m. Miał nieco wyższą rekompensatę od Koudelki i dzięki temu zajął 5. miejsce z awansem do konkursu.

Tate Frantz uzyskał 108 m z nagłym lądowaniem, co odbiło się na notach. Dopiero 11. miejsce ex aequo z Boyd-Clowesem, Marusiak z awansem.

Fatalny skok Andrew Urlauba - 98 m. Koudelka z awansem do konkursu.

107 m skoczył Juri Kesseli, pierwszy ze Szwajcarów. Daje mu to 10. miejsce, drugie w kolejce do awansu, z którego ucieszył się Junshiro Kobayashi.

Tylko 106,5 m wracającego Karla Geigera. Niemiec jest teraz 12., dopiero za Bayerem z niemieckiej "krajówki".

Kazach Ilja Miziernych po skoku na 115 m zajął 2. miejsce ex aequo z Estończykiem Vagulem!

Pierwszy skok za punkt K! 121,5 m Sandro Hauswirtha, ale nieco poprawiły się warunki - "tylko" +9,4 pkt za wiatr. Szwajcar objął prowadzenie o 0,3 pkt przed Pedersenem!

Simon Ammann bliżej - 117,5 m w gorszym stylu, ale utytułowany Szwajcar i tak zajął solidne 3. miejsce.

Kevin Bickner z awansem po skoku na 114 m, obecnie na 4. miejscu. Zbliżamy się do pierwszego z Polaków...

Drugi z Kazachów Danił Wasiljew z solidnym skokiem na 117,5 m. Teraz to on jest czwarty, za Ammannem.

Najlepszy skok Roka Oblaka - 123 m! W podobnych warunkach do Hauswirtha i Słoweniec obejmuje prowadzenie z przewagą 3,2 pkt.

Zaczynają się polskie emocje!

Świetny skok Macieja Kota! 126,5 m i pewne prowadzenie Polaka z przewagą 4,2 pkt nad Oblakiem!

Sakutaro Kobayashi wyraźnie bliżej - 118,5 m w podobnych warunkach (+7,9 pkt) i 5. miejsce Japończyka ex aequo z Ammannem.

123 m wracającego Maximiliana Ortnera z Austrii. Trzecie miejsce, 5 pkt za Kotem!

Solidny skok Pawła Wąska na 119,5 m. Obecnie 6. miejsce Polaka z pewnym awansem do konkursu.

Andreas Wellinger przy sporym wsparciu uzyskał tylko 117 m. Lepiej od Geigera, który wciąż czeka w kolejce do awansu, ale Niemiec jest dopiero 10. po 35 skokach.

Wyniki po 35 z 65 skoczków:

  • 1. Maciej Kot - 120,2 pkt
  • 2. Rok Oblak - 116 pkt
  • 3. Maximilian Ortner - 115,2 pkt
  • ...
  • 6. Paweł Wąsek - 106,4 pkt

9. miejsce Tomofumiego Naito po skoku na 119 m.

Poprawiają się warunki i Antti Aalto skoczył 124 m! Niska rekompensata (4,2 pkt) sprawiła, że zajął 5. miejsce pomiędzy Hauswirthem a Pedersenem.

Miał drobne problemy w powietrzu Artti Aigro, ale uzyskał 122 m i zajął 6. miejsce ex aequo z Pedersenem.

122,5 m Niko Kytosaho w niezłym stylu i Fin wskoczył na 4. miejsce!

Jason Colby wyrównał odległość Macieja Kota! 126,5 m w lepszym stylu i Amerykanin wyprzedził Polaka o 0,7 pkt.

Piotr Żyła zdecydowanie lepiej niż w treningach! 124 m i pewny awans, obecnie 3. miejsce!

Piękny skok Gregora Deschwandena! 132,5 m! Szwajcar prowadzi z przewagą 11,5 pkt nad Colbym!

Świetnie Kamil Stoch! 130,5 m, choć pomogły też warunki - tylko +4,5 pkt. Drugie miejsce Polaka ze stratą 7,3 pkt do Deschwandena!

Pius Paschke w podobnych warunkach skoczył 127 m i zajął 5. miejsce - za Kotem, przed Żyłą.

Halvor Egner Granerud podobnie do Stocha - 130,5 m! Miał jeszcze lepsze warunki (+3,1 pkt), przez co przegrał z Polakiem o 0,4 pkt!

Wyniki po 45 z 65 skoczków:

  • 1. Gregor Deschwanden - 132,4 pkt
  • 2. Kamil Stoch - 125,1 pkt
  • 3. Halvor Egner Granerud - 124,7 pkt
  • 4. Jason Colby - 120,9 pkt
  • 5. Maciej Kot - 120,2 pkt
  • ...
  • 7. Piotr Żyła - 116,3 pkt
  • 15. Paweł Wąsek - 106,4 pkt

Jonas Schuster z Austrii również skoczył 130,5 m, ale nieznacznie przegrał i ze Stochem, i z Granerudem!

Tylko 1,9 pkt za wiatr dla Mariusa Lindvika, więc 122 m to zdecydowanie za mało i dopiero 17. miejsce dla Norwega.

Piękny skok Johanna Andre Forfanga na 133 m! Najdalej, ale Deschwanden miał więcej punktów za wiatr i obronił się o 2,6 pkt przed Norwegiem.

134,5 m Naokiego Nakamury, ale tylko 3. miejsce!

Sędziowie dostrzegli poprawiające się warunki i wrócili do 15. belki.

Pewny skok Manuela Fettnera na 130 m i teraz to on jest 4. tuż przed Stochem.

Timi Zajc potwierdził dzisiejszą formę! 135 m! Przewaga 5,7 pkt nad Deschwandenem!

126,5 m Kristoffera Eriksena Sundala i nie będzie dziś najlepszym z Norwegów. Obecnie jest 11., tuż za Kotem.

Czas na ostatniego z Polaków!

Solidny skok Kacpra Tomasiaka na 124 m. Dało mu to obecnie 16. miejsce z pewnym awansem.

125 m Władimira Zografskiego, ale też wyższa rekompensata i lepsze noty od Tomasiaka. Bułgar na 9. miejscu.

Valentin Foubert zaskakująco słabo! Tylko 114,5 m, ale oczywiście wystarczy to do awansu, choć z odległej pozycji. Obecnie Francuz jest dopiero 31.!

Wyniki po 55 z 65 skoczków:

  • 1. Timi Zajc - 138,1 pkt
  • 2. Gregor Deschwanden - 132,4 pkt
  • 3. Johann Andre Forfang - 129,8 pkt
  • 4. Naoki Nakamura - 128,9 pkt
  • 5. Manuel Fettner - 125,8 pkt
  • 6. Kamil Stoch - 125,1 pkt
  • ...
  • 11. Maciej Kot - 120,2 pkt
  • 14. Piotr Żyła - 116,3 pkt
  • 17. Kacper Tomasiak - 114,7 pkt
  • 23. Paweł Wąsek - 106,4 pkt

Teraz aż 4 Austriaków z rzędu!

Znów trudniejsze warunki (+13,3 pkt), a Stephan Embacher poleciał 128,5 m! Dało mu to 2. miejsce o 5,1 pkt za Zajcem.

Jan Hoerl bardzo podobnie do Embachera. W nieco lepszych warunkach skoczył 129,5 m w lepszym stylu i wygrał o punkt z rodakiem, zajmując 2. miejsce!

Odpalił Daniel Tschofenig! W trudnych warunkach 131,5 m w świetnym stylu i Austriak wyprzedził Zajca o 1,5 pkt!

Problemy Stefana Krafta po wyjściu z progu! I tak wycisnął z tego 116,5 m i wywalczył awans, ale jest dopiero 27., tuż za Wąskiem!

Felix Hoffmann skoczył 126 m i dało mu to 8. miejsce, nieznacznie przed Fettnerem i Stochem.

Wielkie problemy Rena Nikaido, podobnie jak u Krafta! I Japończyk również dał radę awansować po skoku na 117 m. Jest 27. przed Wąskiem i Kraftem.

Świetny skok Philippa Raimunda! 132,5 m! Niemiec obejmuje prowadzenie o 0,6 pkt przed Tschofenigiem!

Do końca jeszcze 3...

Znów nieco lepsze warunki (+6,5 pkt) i 130 m Anże Laniska wystarczyło do 7. miejsca.

Bardzo podobny skok Ryoyu Kobayashiego na 130,5 m i 6. miejsce dla Japończyka. Kwalifikacje wygra Philipp Raimund albo Domen Prevc!

CO ZA SKOK DOMENA PREVCA! 139,5 M! 

Domen Prevc wygrał kwalifikacje z przewagą ponad 10 punktów nad Raimundem! Pokaz mocy lidera Pucharu Świata!

Turniej Czterech Skoczni Oberstdorf: Pary KO. Z kim skaczą Polacy 29.12.2025? Wyniki kwalifikacji

Komplet par jutrzejszego konkursu znajdziesz w załączonym artykule.

To już koniec naszej relacji na żywo. Dziękujemy wszystkim za śledzenie jej z nami i już teraz zapraszamy na jutrzejszy konkurs w Oberstdorfie o godzinie 16:30!

Turniej Czterech Skoczni to pierwsza ważna impreza w sezonie 2025/2026. Tradycyjnie na przełomie starego i nowego roku najlepsi skoczkowie powalczą o prestiżowego Złotego Orła w niemiecko-austriackim cyklu. Turniej rozpocznie się w Oberstdorfie, gdzie dzisiaj (28 grudnia) odbędą się kwalifikacje do pierwszego z czterech konkursów TCS z udziałem 65 zawodników. W stawce znajduje się pięciu Polaków: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Maciej Kot. Żaden z nich nie uchodzi za faworyta do końcowego triumfu, a największe nadzieje na dobry wynik pokładamy w 18-letnim debiutancie, który w pierwszej części sezonu skakał najlepiej z Polaków.

Tomasiak to właściwie jedyny pozytyw początku sezonu w reprezentacji Polski, ale w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata przed startem TCS i tak zajmuje dopiero 13. miejsce. Trudno więc spodziewać się, że nawiąże walkę z głównymi faworytami. Za tych uchodzą przede wszystkim: lider PŚ Słoweniec Domen Prevc, goniący go Japończyk Ryoyu Kobayashi, reprezentanci Niemiec Philipp Raimund i Felix Hoffman oraz Austriacy na czele z bohaterami ostatniego TCS - Daniel Tschofenig, Jan Hoerl i Stefan Kraft zajęli w zeszłym roku całe podium.

