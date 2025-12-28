Zniewaga dla Polaków na otwarciu Turnieju Czterech Skoczni. Potraktowali nas jak amatorów

Podczas ceremonii otwarcia Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie zabrakło polskich skoczków.

Powodem absencji był brak Polaka w czołowej dziesiątce Pucharu Świata, co organizatorzy uznali za warunek uczestnictwa.

Czy Kacper Tomasiak, największa nadzieja Polaków, zdoła odmienić losy naszej reprezentacji?

Turniej Czterech Skoczni. Zniewaga dla Polaków podczas ceremonii otwarcia

W sezonie 2025/2026 zdecydowanie naszym skoczkom nie idzie. Najlepszy w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata jest zajmujący 13. pozycję Kacper Tomasiak. Z sentymentem wspominamy sukcesy Adama Małysza czy mniej odległe triumfy Kamila Stocha i Dawida Kubackiego. Ten ostatni co prawda ostatnio uplasował się na podium, tyle że w niezbyt prestiżowym Pucharze Kontynentalnym. W Turniej Czterech Skoczni wchodzimy zatem nie jako gracze pierwszoplanowi. I niestety dało się to zauważyć podczas ceremonii otwarcia, która odbyła się w Obersdorfie. Żaden Polak się na niej nie pojawił. Powód? Brak zawodnika w TOP10 Pucharu Świata. Czyli sami sobie jesteśmy winni tej zniewagi.

Turniej Czterech Skoczni. Kacper Tomasiak największą naszą nadzieją

Na scenie zobaczyliśmy oczywiście gospodarzy, czyli Niemców. Byli też skoczkowie z Austrii, Słowenii i Japonii. Nie był to przyjemny widok dla Polaków. Być może po Turnieju Czterech Skoczni nasze notowania wzrosną, choć wielu przesłanek ku temu niestety nie ma. Największą nadzieją jest Kacper Tomasiak, który pokazał już, że jest w stanie rywalizować z najlepszymi. Ale czy jest w stanie z nimi wygrywać? Mimo wszystko trener naszej reprezentacji nie załamuje rąk.

Czy jesteśmy bezbarwni? Czasem na pewno wygląda to tak, że nie jesteśmy konkurencyjni wobec innych. Ale Kacper Tomasiak i jego miejsca w czołówce pokazują, że tak do końca nie jest. Są pojedyncze wyniki, które pokazują, że możemy bić się z najlepszymi. Potrzeba nam do tego normalnych, dobrych skoków

- stwierdził Maciej Maciusiak w rozmowie z portalem Sport.pl.

Turniej Czterech Skoczni potrwa do 6 stycznia. W tym czasie skoczkowie będą walczyć o punkty w Obersdorfie, Garmisch-Partenkirchen, Insbrucku i w Bischofshofen (tu prezentujemy terminarz Turnieju Czterech Skoczni).

