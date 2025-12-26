TCS to wyjątkowe zawody w kalendarzu skoków narciarskich. Rywalizacja odbywa się bowiem w niestosowanym nigdzie indziej, a w Turnieju od 1996 roku, systemie KO. Najlepszy skoczek kwalifikacji pojedynkuje się z 50., drugi z 49. itd. Do drugiej serii awansuje 25 triumfatorów par oraz pięciu tzw. szczęśliwych przegranych.
W 74. edycji wystąpi pięciu Biało-Czerwonych - Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Maciej Kot i Piotr Żyła. W kadrze zabrakło miejsca dla Dawida Kubackiego, czyli zwycięzcy imprezy z 2020 roku.
Prestiżowy TCS, który stanowi ukoronowanie pierwszej części sezonu, zgodnie z tradycją odbywa się w dwóch niemieckich i dwóch austriackich miastach. Zawody zostaną rozegrane kolejno w Oberstdorfie (29 grudnia), Garmisch-Partenkirchen (1 stycznia), Innsbrucku (4 stycznia) oraz Bischofshofen (6 stycznia). Kwalifikacje planowo dzień wcześniej. To prawdziwa gratka dla kibiców, którzy obejrzą cztery konkursy na czterech różnych obiektach w dwóch różnych państwach, a to wszystko w zaledwie dziesięć dni.
Transmisje z wszystkich kwalifikacji i konkursów w Eurosporcie 1, TVN i platformie Max.
OBERSTDORF (HS137)
- niedziela, 28 grudnia:
- 14.00 - oficjalny trening
- 16.30 - kwalifikacje
- poniedziałek, 29 grudnia:
- 15.00 - seria próbna
- 16.30 - konkurs
GARMISCH-PARTENKIRCHEN (HS142)
- środa, 31 grudnia:
- 11.00 - oficjalny trening
- 16.00 - kwalifikacje
- czwartek, 1 stycznia:
- 12.30 - seria próbna
- 14.00 - konkurs
INNSBRUCK (HS128)
- sobota, 3 stycznia:
- 11.45 - oficjalny trening
- 14.30 - kwalifikacje
- niedziela, 4 stycznia:
- 12.00 - seria próbna
- 13.30 - konkurs
BISCHOFSHOFEN (HS142)
- poniedziałek, 5 stycznia:
- 14.00 - oficjalny trening
- 16.30 - kwalifikacje
- wtorek, 6 stycznia:
- 15.00 - seria próbna
- 16.30 - konkurs