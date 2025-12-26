TCS to wyjątkowe zawody w kalendarzu skoków narciarskich. Rywalizacja odbywa się bowiem w niestosowanym nigdzie indziej, a w Turnieju od 1996 roku, systemie KO. Najlepszy skoczek kwalifikacji pojedynkuje się z 50., drugi z 49. itd. Do drugiej serii awansuje 25 triumfatorów par oraz pięciu tzw. szczęśliwych przegranych.

W 74. edycji wystąpi pięciu Biało-Czerwonych - Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Maciej Kot i Piotr Żyła. W kadrze zabrakło miejsca dla Dawida Kubackiego, czyli zwycięzcy imprezy z 2020 roku.

Tak mieszka Kamil Stoch [Zdjęcia]

Prestiżowy TCS, który stanowi ukoronowanie pierwszej części sezonu, zgodnie z tradycją odbywa się w dwóch niemieckich i dwóch austriackich miastach. Zawody zostaną rozegrane kolejno w Oberstdorfie (29 grudnia), Garmisch-Partenkirchen (1 stycznia), Innsbrucku (4 stycznia) oraz Bischofshofen (6 stycznia). Kwalifikacje planowo dzień wcześniej. To prawdziwa gratka dla kibiców, którzy obejrzą cztery konkursy na czterech różnych obiektach w dwóch różnych państwach, a to wszystko w zaledwie dziesięć dni.

Transmisje z wszystkich kwalifikacji i konkursów w Eurosporcie 1, TVN i platformie Max.

OBERSTDORF (HS137)

niedziela, 28 grudnia:

14.00 - oficjalny trening

16.30 - kwalifikacje

poniedziałek, 29 grudnia:

15.00 - seria próbna

16.30 - konkurs

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (HS142)

środa, 31 grudnia:

11.00 - oficjalny trening

16.00 - kwalifikacje

czwartek, 1 stycznia:

12.30 - seria próbna

14.00 - konkurs

INNSBRUCK (HS128)

sobota, 3 stycznia:

11.45 - oficjalny trening

14.30 - kwalifikacje

niedziela, 4 stycznia:

12.00 - seria próbna

13.30 - konkurs

BISCHOFSHOFEN (HS142)