Turniej Czterech Skoczni 2025/2026. Kiedy treningi, kwalifikacje i konkursy? Cały terminarz 74. edycji TCS

Michał Skiba
2025-12-26 19:26

Przełom grudnia i stycznia to tradycyjny okres rozgrywania Turnieju Czterech Skoczni. Nadchodząca wielkimi krokami edycja będzie 74. w historii tej imprezy. W zmaganiach weźmie udział pięciu Polaków. Kiedy treningi, kwalifikacje oraz konkursy? Sprawdź terminarz.

Autor: Imago / Johannes Schmidt/ East News

TCS to wyjątkowe zawody w kalendarzu skoków narciarskich. Rywalizacja odbywa się bowiem w niestosowanym nigdzie indziej, a w Turnieju od 1996 roku, systemie KO. Najlepszy skoczek kwalifikacji pojedynkuje się z 50., drugi z 49. itd. Do drugiej serii awansuje 25 triumfatorów par oraz pięciu tzw. szczęśliwych przegranych.

W 74. edycji wystąpi pięciu Biało-Czerwonych - Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Maciej Kot i Piotr Żyła. W kadrze zabrakło miejsca dla Dawida Kubackiego, czyli zwycięzcy imprezy z 2020 roku.

Prestiżowy TCS, który stanowi ukoronowanie pierwszej części sezonu, zgodnie z tradycją odbywa się w dwóch niemieckich i dwóch austriackich miastach. Zawody zostaną rozegrane kolejno w Oberstdorfie (29 grudnia), Garmisch-Partenkirchen (1 stycznia), Innsbrucku (4 stycznia) oraz Bischofshofen (6 stycznia). Kwalifikacje planowo dzień wcześniej. To prawdziwa gratka dla kibiców, którzy obejrzą cztery konkursy na czterech różnych obiektach w dwóch różnych państwach, a to wszystko w zaledwie dziesięć dni.

Transmisje z wszystkich kwalifikacji i konkursów w Eurosporcie 1, TVN i platformie Max.

OBERSTDORF (HS137)

  • niedziela, 28 grudnia:
  • 14.00 - oficjalny trening
  • 16.30 - kwalifikacje
  • poniedziałek, 29 grudnia:
  • 15.00 - seria próbna
  • 16.30 - konkurs

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (HS142)

  • środa, 31 grudnia:
  • 11.00 - oficjalny trening
  • 16.00 - kwalifikacje
  • czwartek, 1 stycznia:
  • 12.30 - seria próbna
  • 14.00 - konkurs

INNSBRUCK (HS128)

  • sobota, 3 stycznia:
  • 11.45 - oficjalny trening
  • 14.30 - kwalifikacje
  • niedziela, 4 stycznia:
  • 12.00 - seria próbna
  • 13.30 - konkurs

BISCHOFSHOFEN (HS142)

  • poniedziałek, 5 stycznia:
  • 14.00 - oficjalny trening
  • 16.30 - kwalifikacje
  • wtorek, 6 stycznia:
  • 15.00 - seria próbna
  • 16.30 - konkurs
TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI