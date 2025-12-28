Zaraz Turniej Czterech Skoczni, a tu taka wiadomość dla Polski! Wszystko przez jednego faceta

Rusza Turniej Czterech Skoczni. Forma Polaków nie wróży najlepiej

Czasy świetności polskich skoków narciarskich niestety minęły, ale mamy nadzieję, że jeszcze powrócą. W klasyfikacji Pucharu Świata najwyższe miejsce z naszych zawodników zajmuje obecnie młodziutki Kacper Tomasiak. Niestety nie jest to pozycja nawet w pierwszej dziesiątce. 18-latek plasuje się na 13. pozycji, co i tak jest dobrym wynikiem, jeśli porównamy go do reszty naszej kadry. Kolejny z "Biało-czerwonych" jest Kamil Stoch (23). Inny weteran - Piotr Żyła - zajmuje miejsce 25. Forma Polaków nie wróży najlepiej przed rozpoczynającym się w niedzielę, 28 grudnia, Turniejem Czterech Skoczni. W natłoku kiepskich informacji jest jednak pozytywna wiadomość. Jeden facet sprawił, ze w serca kibiców wlała się nadzieja. Chodzi o Dawida Kubackiego i jego świetny występ w Pucharze Kontynentalnym.

Dawid Kubacki poprawił humory kibicom tuż przed Turniejem Czterech Skoczni

W sobotę, 27 grudnia, doświadczony skoczek "doleciał" do podium. Na skoczni w Engelbergu Dawid Kubacki zajął 3. miejsce, przegrywając tylko z dwoma Austriakami: Clemense Leitnerrm i Markusem Muellerem. Sukces Polaka w Pucharze Kontynentalnym poprawił humory kibicom przed rozpoczynającym się zaraz Turniejem Czterech Skoczni. I choć nie zmienia to sytuacji naszej kadry, jeśli chodzi o TCS, to i tak mamy powody do radości. Jeśli bowiem Dawid Kubacki powtórzy swój sukces w niedzielnym konkursie, to powiększy skład naszej reprezentacji na konkursy Pucharu Świata w Zakopanem i Sapporo!

Dawid Kubacki po niemal dekadzie przerwy wrócił do Pucharu Kontynentalnego i stanął na podium. Polak trzeci w Engelbergu. 35-latek jest na dobrej drodze do wywalczenia szóstego miejsca na kolejny period PŚ, który rozpocznie się w Zakopanem

- pisze Adrian Lozio z Polskiego Związku Narciarskiego. Trzymamy kciuki za Dawida!

Przypomnijmy, że Dawid Kubacki to jeden z najlepszych polskich skoczków w historii. 35-latek zdobył m.in. indywidualne mistrzostwo świata w Seefeld (w 2019 r.) i wygrał Turniej Czterech Skoczni 2019/2020.