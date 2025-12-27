Polski skoczek wreszcie na podium! Sukces Dawida Kubackiego w Engelbergu!

- Turniej Czterech Skoczni 2025/2026 rozpocznie się w niedzielę, 28 grudnia, od kwalifikacji w Oberstdorfie.
- Dzień wcześniej rozegrano pierwszy z zaplanowanych na ten weekend konkursów Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu.
- Dawid Kubacki zajął 3. miejsce i jako pierwszy polski skoczek tej zimy stanął na podium.
- Sprawdź szczegółowe wyniki konkursu PK z udziałem Kubackiego, Zniszczoła i trzech innych Polaków.
Tradycyjnie tuż po świętach Bożego Narodzenia odbywa się Puchar Kontynentalny w Engelbergu. W tym roku konkursy "drugiej ligi" w skokach zaplanowane na 27-28 grudnia będą jedynymi w tym okresie startowym. Oznacza to, że już w niedzielę poznamy zawodników, którzy powiększą kwoty startowe dla swoich krajów w Pucharze Świata po Turnieju Czterech Skoczni. Do walki o ten cel stanęło 5 Polaków, na czele z Dawidem Kubackim i Aleksandrem Zniszczołem. I to właśnie oni byli w ścisłej czołówce po pierwszej serii sobotniego konkursu PK w Engelbergu.
Turniej Czterech Skoczni 2025/2026. Kiedy treningi, kwalifikacje i konkursy? Cały terminarz 74. edycji TCS
Na półmetku zawodów Zniszczoł był trzeci, a Kubacki czwarty. Prowadzili Austriacy Markus Mueller i Clemens Leitner, którzy mieli odpowiednio 5,4 i 1,4 pkt przewagi nad Zniszczołem oraz 6,4 i 2,4 pkt przewagi nad Kubackim. Za plecami Polaków było też kilku groźnych skoczków z niewielką stratą, ale w ścisłej czołówce nie doszło do większych zmian.
Ostatecznie Dawid Kubacki zajął 3. miejsce ze stratą zaledwie 3,6 pkt do zwycięskiego Clemensa Leitnera i 0,6 pkt do drugiego Markusa Muellera. Nieudany skok oddał z kolei Aleksander Zniszczoł (122 m), który spadł z trzeciego stopnia podium na 16. miejsce.
Za plecami Austriaków i Kubackiego uplasowali się: kolejny Austriak Clemens Aigner i Japończyk Yukiya Sato. Do podium zabrakło im jednak dokładnie 3,2 i 3,6 pkt. Punkty PK w sobotnim konkursie zdobyli także 20. Noriaki Kasai i 21. Klemens Joniak. Po pierwszej serii odpadli 33. Jarosław Krzak i 38. Jakub Wolny.
W niedzielę drugi i ostatni konkurs Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu. Początek pierwszej serii o godzinie 12:00. Przypomnijmy, że dodatkowe miejsce na zawody PŚ w Zakopanem i Sapporo wywalczą zawodnicy z trzech krajów, którzy zgromadzą najwięcej punktów podczas weekendu PK w Szwajcarii.
Wyniki sobotniego konkursu PK w Engelbergu (HS140, 27.12.2025):
- 1. Clemens Leitner (Austria) - 283,7 pkt (133/135 m)
- 2. Markus Mueller (Austria) - 280,7 pkt (138/131 m)
- 3. Dawid Kubacki (Polska) - 280,1 pkt (131,5/131 m)
- 4. Clemens Aigner (Austria) - 276,9 pkt (130,5/129 m)
- 5. Yukiya Sato (Japonia) - 276,5 pkt (132/133,5 m)
- 6. Rok Masle (Słowenia) - 272,9 pkt (131/130,5 m)
- 7. Joergen Oliver Stroem (Norwegia) - 272,8 pkt (128,5/134,5 m)
- 8. Soelve Jokerud Strand (Norwegia) - 271,3 pkt (132/130 m)
- 9. Enej Faletić (Słowenia) - 270,1 pkt (130,5/135 m)
- 10. Fredrik Villumstad (Norwegia) - 266,8 pkt (132/127,5 m)
- ...
- 16. Aleksander Zniszczoł (Polska) - 255,4 pkt (130/122 m)
- 21. Klemens Joniak (Polska) - 251,9 pkt (123,5/133 m)
- 33. Jarosław Krzak (Polska) - 105 pkt (117,5 m)
- 38. Jakub Wolny (Polska) - 99,8 pkt (113 m)