53-letni Noriaki Kasai postraszył Aleksandra Zniszczoła. 20-latek polskim bohaterem!

Aleksander Zniszczoł po nieudanym początku sezonu "spadł" do Pucharu Kontynentalnego. Inauguracja cyklu w fińskiej Ruce to przy okazji jedyne zawody PK w tej części sezonu, po których zostaną rozdane 3 dodatkowe miejsca na Turniej Czterech Skoczni. Polscy kibice mieli więc nadzieję, że 31-latek włączy się do walki o powiększenie limitu z Austriakami, Norwegami i resztą. Zwłaszcza po piątkowych treningach, w których Zniszczoł był dziewiąty i drugi. Niestety, w sobotę było już gorzej.

Po skoku na 128,5 m zawodnik polskiej kadry A zajmował dopiero 20. miejsce. Zaledwie dwa punkty za nim był legendarny Noriaki Kasai, który w drugiej serii oddał bardzo dobry skok na 132 m i przed próbą Zniszczoła był liderem. Reprezentant Polski na szczęście również poprawił się względem pierwszej serii - wylądował na 133,5 m i objął prowadzenie. Ostatecznie zdołał awansować na 15. miejsce, a w obliczu jego niemocy liderem Polaków okazał się Klemens Joniak.

Już na półmetku 20-latek zajmował doskonałe czwarte miejsce po skoku na 140,5 m. W walce o podium nie pękł, gdy dla najlepszej "5" obniżono belkę. W drugiej próbie Joniak uzyskał 133 m i zajął ostatecznie 5. miejsce. To właśnie on powalczy w niedzielę o powiększenie limitu startowego dla Polski na TCS z najlepszymi w sobotę: Norwegiem Andreasem Isakiem Langmo (145/143,5 m), Austriakiem Maximilianem Ortnerem (140,5/140,5 m) i Japończykiem Junshiro Kobayashim (140/138,5 m).

Groźni będą też: czwarty Robin Pedersen, szósty Soelve Jokerud Strand i siódmy Markus Mueller. Wystarczy jednak być wśród przedstawicieli 3 najlepszych krajów - każdy otrzyma po jednym dodatkowym miejscu, nawet jeśli wyżej w klasyfikacji znajdzie się na przykład więcej Norwegów.

Wyniki konkursu PK w Ruce w sobotę, 13 grudnia 2025:

1. Andreas Isak Langmo (Norwegia) - 328,4 pkt (145/143,5 m)

2. Maximilian Ortner (Austria) - 318,6 pkt (140,5/140,5 m)

3. Junshiro Kobayashi (Japonia) - 315,6 pkt (140/138,5 m)

4. Robin Pedersen (Norwegia) - 314,6 pkt (138/142 m)

5. Klemens Joniak (Polska) - 298,6 pkt (140,5/133 m)

6. Soelve Jokerud Strand (Norwegia) - 296,5 pkt (131,5/137,5 m)

7. Markus Mueller (Austria) - 295,8 pkt (136,5/136,5 m)

8. Clemens Aigner (Austria) - 286,8 pkt (132/135 m)

9. Fredrik Villumstad (Norwegia) - 286,3 pkt (134/134,5 m)

10. Clemens Leitner (Austria) - 283,5 pkt (130/134,5 m)

15. Aleksander Zniszczoł - 271,7 pkt (128,5/133,5 m)

18. Noriaki Kasai - 266,2 pkt (125/132 m)

24. Adam Niżnik - 253,9 pkt (125,5/124,5 m)

29. Jarosław Krzak - 238,9 pkt (123,5/122,5 m)

31. Szymon Sarniak - 117,4 pkt (122 m)