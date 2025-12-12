Kazach lepszy od wszystkich Polaków. Niespodziewany początek PŚ w Klingenthal

Po najlepszym występie Polaków w tym sezonie w Wiśle, polscy kibice z nadzieją patrzą na najbliższe konkursy PŚ w Klingenthal. Do Niemiec udali się: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Paweł Wąsek. Polacy w komplecie awansowali do sobotniego konkursu, choć żaden z nich nie pokazał w piątek błysku. Najlepiej wypadł Piotr Żyła - najlepszy także w trakcie całego weekendu w Wiśle (w konkursach 14. i 7. miejsce) - ale trudno skakać z radości po kwalifikacyjnym skoku na 21. pozycję (131 m). Stoch był 24., Kot 28., Tomasiak 29., Kubacki 32., a Wąsek 48.

Zwycięstwo w kwalifikacjach po skoku na 139,5 m odniósł Philipp Raimund. Za jego plecami uplasowali się Domen Prevc (135,5 m) i Ryoyu Kobayashi (137,5 m) - dokładnie ta trójka stała na podium obu konkursów w Wiśle. Tuż za nimi znaleźli się Austriacy - Jan Hoerl (136,5 m) i wracający do PŚ Stefan Kraft (135 m). Największym zaskoczeniem kwalifikacji było jednak znakomite 7. miejsce Kazacha Daniła Wasiljewa po skoku na 138,5 m z 14. belki - ostatnia "20" startowała z rozbiegu ustawionego na 13. stopniu.

21-letni Wasiljew nie ma jeszcze punktów PŚ w tym sezonie. W siedmiu rozegranych konkursach najwyżej był na 39. miejscu na skoczni normalnej w Falun. W całej karierze jego najlepszym wynikiem jest 18. miejsce w jednoseryjnym konkursie w Ruce z zeszłego sezonu. Świetny występ w kwalifikacjach nie był jednak przypadkiem - już w oficjalnych piątkowych treningach Kazach prezentował się naprawdę dobrze, uzyskując 15. i 29. wynik.

W sobotę w Klingenthal o godzinie 11:45 rozpocznie się konkurs indywidualny kobiet, który będzie poprzedzony kwalifikacjami z udziałem trzech Polek: Anny Twardosz, Poli Bełtowskiej i Nicole Konderli-Juroszek. Mężczyźni przystąpią do rywalizacji o 15:45.