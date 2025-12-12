Dziwna pora skoków w Klingenthal. Inaczej niż zwykle, na kwalifikacje trzeba czekać

2025-12-12 14:08

Puchar Świata w skokach narciarskich po zawodach w Wiśle przeniósł się do niemieckiego Klingenthal. W piątek na obiekcie Vogtland Arena (HS 140) odbędą się kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego mężczyzn, a na liście startowej znalazło się sześciu reprezentantów Polski. Będą to skoki w porze kolacji...

O której skoki w Klingenthal?

Rywalizację w Klingenthal rozpoczną kobiety – ich kwalifikacje zaplanowano na godz. 14.25. W biało-czerwonych barwach zobaczymy Annę Twardosz, Polę Bełtowską oraz Nicole Konderlę-Juroszek. Start konkursu przewidziano na 15.35. 

Na weekendowy skład męskiej reprezentacji Polski składają się: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Maciej Kot. Trener Maciej Maciusiak, po zawodach w Wiśle, zdecydował o wprowadzeniu Kota w miejsce Aleksandra Zniszczoła, który w obecnym sezonie nie zdobył jeszcze punktów PŚ w żadnym z sześciu konkursów.

Wieczorem obiekt przejmą mężczyźni – oficjalny trening rozpocznie się o 17.30, natomiast kwalifikacje do sobotnich zawodów wyznaczono na godz. 19.30. Kibice, przyzwyczajeni do tego, że eliminacje rozgrywane są w okolicach godziny 16.00 lub 17.00, znów muszą na pierwsze skoki weekendu trochę poczekać. Piątkowe kwalifikacje w Wiśle przed tygodniem też rozpoczęły się bardzo późno, bowiem o 20.15. Wtedy w planie zawodów namieszało... losowanie grup mistrzostw świata.

Mimo (ponownie) niecodziennej pory piątkowych kwalifikacji, kibice przed telewizorami oczywiście nie będą musieli bać się o brak transmisji. Ta oczywiście w Eurosporcie 1, HBO Max oraz Playerze.

ZOBACZ TEŻ: Dojdzie do sporej zmiany w kalendarzu skoków narciarskich w Polsce. Wnioski po Wiśle   

