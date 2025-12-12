O której godzinie skoki dzisiaj, w piątek 12.12.2025? Kiedy kwalifikacje w Klingenthal?

W piątek, 12 grudnia 2025 roku, w Klingenthal rozpoczyna się kolejny weekend Puchar Świata w skokach narciarskich.

Sprawdź, o której godzinie rozpoczną się kwalifikacje i gdzie oglądać transmisję, by nie przegapić skoków w Klingenthal!

Puchar Świata w sezonie 2025/2026 nabiera tempa. Za nami już siedem konkursów, a te najbliższe odbędą się w Klingenthal - w zastępstwie za amerykańskie Lake Placid. Po rywalizacji w Lillehammer, Falun, Ruce i Wiśle liderem klasyfikacji generalnej PŚ jest Słoweniec Domen Prevc (470 pkt), który wygrał oba konkursy rozegrane w Wiśle. Za jego plecami znajduje się drugi ze Słoweńców, Anze Lanisek (438 pkt), a trzecie miejsce zajmuje Japończyk Ryoyu Kobayashi (406 pkt). Najwyżej sklasyfikowany z Polaków na 14. miejscu jest 18-letni Kacper Tomasiak, który jest objawieniem początku sezonu.

Dziwna pora skoków w Klingenthal. Inaczej niż zwykle, na kwalifikacje trzeba czekać

O której skoki dzisiaj, w piątek 12.12.2025? PŚ w Klingenthal: Kiedy kwalifikacje?

To właśnie w Klingenthal polski junior zadebiutował w październiku w zawodach elity. W konkursie Letniego Grand Prix zajął wtedy świetne 8. miejsce, a formę potwierdza także zimą. W ostatnim starcie Tomasiak po raz pierwszy w karierze wskoczył do czołowej "10" PŚ i to od razu na 5. miejscu! Czy równie dobrze pójdzie mu na skoczni w Niemczech, z która zapoznał się kilka tygodni temu?

Sporo wyjaśnią już oficjalne treningi, które zaplanowano na piątek. Skoczkowie rozpoczną zmagania w Klingenthal o godzinie 17:30, a na 19:30 zaplanowano kwalifikacje do sobotniego konkursu. Wcześniej Vogtland Arena (HS140) należała do kobiet, które już w piątek wzięły udział w pierwszym konkursie.

Polka skacze najlepiej w historii. A i tak serce pęka. Ten widok mówi wszystko

Oto dokładny plan PŚ w Klingenthal na piątek, 12 grudnia:

12:45 Oficjalny trening kobiet

14:25 Kwalifikacje kobiet

15:35 Konkurs indywidualny kobiet

17:30 Oficjalny trening mężczyzn

19:30 Kwalifikacje mężczyzn

Transmisję z kwalifikacji w Klingenthal przeprowadzi Eurosport 1. Będzie ją można obejrzeć także w platformie HBO Max.