Skoki narciarskie dzisiaj, 7 grudnia. Puchar Świata w Wiśle. Relacja na żywo

2025-12-07 14:14

Sezon narciarski się rozkręca. W niedzielę, 7 grudnia, o kolejne punkty w Pucharze Świata walczą skoczkowie. W zawodach, które odbyły się dzień wcześniej triumfował Słoweniec Domen Prevc. Polacy wypadli słabo - najlepszy był Piotr Żyła, który zajął 14 miejsce. Jak będzie dziś? Śledź z nami relację na żywo z zawodów Pucharu Świata w Wiśle. Początek o 14.25.

Za już nami kwalifikacje do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Podobnie jak sobotnie zawody wygrał Domen Prevc. Kolejne lokaty zajęli Felix Hoffmann i Philipp Raimund. Najlepszym z Polaków był Kacper Toamsiak (9. miejsce). Tym razem kwalifikację udało się wywalczyć Kamilowi Stochowi. Z naszych reprezentantów w konkursie na skoczni w Wiśle zobaczymy też: Piotra Żyłę, Aleksandra Zniszczoła, Klemensa Jonaka, Macieja Kota i Pawła Wąska. 

PŚ w Wiśle: Kamil Stoch po ogromnej klęsce w kwalifikacjach. Tak się tłumaczył

Na żywo

Skoki narciarskie. Puchar Świata w Wiśle, 7 grudnia

Dwóch Polaków nadal na czele stawki!

Marius Lindvik - 127 metrów

Naoki Nakamura skacze 124 metry i jest trzeci
 

Tomasiak też będzie w 2. serii

Kacper Tomasiak pofrunął 129.5 i jest drugi - za Piotrem Żyłą

Kamil Stoch jest siódmy i też zapewnia sobie awans do 2. serii!

Czekamy na Kamila Stocha i Kacpra Tomasiaka

Aleksander Zniszczoł niestety za burtą!

Piotr Żyła, Maciej Kot i Paweł Wąsek pewni awansu do 2. serii

Niko Kytosaho melduje się na 4. miejscu

Na razie Piotr Żyła jest pierwszy, a Maciej Kot - czwarty

Piotr Żyła poleciał aż 129,5 metra i znów Polak jest liderem

Afera! Alex Insam zdyskwalifikowany za nieregulaminowy rozmiar kombinezonu
 

Maciej Kot spada na drugiej miejsce - wyprzedza go Johann Andre Forfang
 

Kot pewny drugiej serii, a Wąsek niemal pewny

Nowy wicelider - Tomofumi Naito. Kot ciągle pierwszy

Jonas Schuster wyprzedza Pawła Wąska

Piękny obrazek - dwóch Polaków na prowadzeniu

Paweł Wąsek - 119,5 metra. Zostaje wiceliderem
 

Legendarny Simon Amman tylko 116 metrów

Po 10 skokach liderem jest Maciej Kot!

Witalij Kaliniczenko wskoczył na 2. miejsce. 

Sandro Hauswirth wskakuje na 2. miejsce

Felix Trunza wyprzedza Zniszczoła
 

Aleksander Zniszczoł - 123 m i plasuje się na drugim miejscu, za Maciejem Kotem

Maciej Kot dalej od kolegi - 127,5 metra!

Klemens Joniak skoczył 119 metrów

Liczymy na dobry występ Polaków

