Skoki narciarskie dzisiaj, 7 grudnia. Puchar Świata w Wiśle. Relacja na żywo

Za już nami kwalifikacje do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Podobnie jak sobotnie zawody wygrał Domen Prevc. Kolejne lokaty zajęli Felix Hoffmann i Philipp Raimund. Najlepszym z Polaków był Kacper Toamsiak (9. miejsce). Tym razem kwalifikację udało się wywalczyć Kamilowi Stochowi. Z naszych reprezentantów w konkursie na skoczni w Wiśle zobaczymy też: Piotra Żyłę, Aleksandra Zniszczoła, Klemensa Jonaka, Macieja Kota i Pawła Wąska.
PŚ w Wiśle: Kamil Stoch po ogromnej klęsce w kwalifikacjach. Tak się tłumaczył
Skoki narciarskie. Puchar Świata w Wiśle, 7 grudnia
Dwóch Polaków nadal na czele stawki!
Marius Lindvik - 127 metrów
Naoki Nakamura skacze 124 metry i jest trzeci
Tomasiak też będzie w 2. serii
Kacper Tomasiak pofrunął 129.5 i jest drugi - za Piotrem Żyłą
Kamil Stoch jest siódmy i też zapewnia sobie awans do 2. serii!
Czekamy na Kamila Stocha i Kacpra Tomasiaka
Aleksander Zniszczoł niestety za burtą!
Piotr Żyła, Maciej Kot i Paweł Wąsek pewni awansu do 2. serii
Niko Kytosaho melduje się na 4. miejscu
Na razie Piotr Żyła jest pierwszy, a Maciej Kot - czwarty
Piotr Żyła poleciał aż 129,5 metra i znów Polak jest liderem
Afera! Alex Insam zdyskwalifikowany za nieregulaminowy rozmiar kombinezonu
Maciej Kot spada na drugiej miejsce - wyprzedza go Johann Andre Forfang
Polacy rozpoczęli już skakanie w niedzielnym konkursie. Zwłaszcza jeden z nich z bardzo udanym skutkiem 📈#skijumpingfamily #Wisła pic.twitter.com/YsGvKG0qPZ
Kot pewny drugiej serii, a Wąsek niemal pewny
Nowy wicelider - Tomofumi Naito. Kot ciągle pierwszy
Jonas Schuster wyprzedza Pawła Wąska
Piękny obrazek - dwóch Polaków na prowadzeniu
Paweł Wąsek - 119,5 metra. Zostaje wiceliderem
Legendarny Simon Amman tylko 116 metrów
Po 10 skokach liderem jest Maciej Kot!
Witalij Kaliniczenko wskoczył na 2. miejsce.
Sandro Hauswirth wskakuje na 2. miejsce
Felix Trunza wyprzedza Zniszczoła
Aleksander Zniszczoł - 123 m i plasuje się na drugim miejscu, za Maciejem Kotem
Maciej Kot dalej od kolegi - 127,5 metra!
Klemens Joniak skoczył 119 metrów
Liczymy na dobry występ Polaków