PŚ w Wiśle: Kamil Stoch po ogromnej klęsce w kwalifikacjach. Tak się tłumaczył

Puchar Świata: Ogromna wtopa Kamila Stocha! Odpadł w kwalifikacjach

Pięciu reprezentantów Polski wystąpi w sobotnim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. W piątkowych kwalifikacjach odpadł m.in. Kamil Stoch, który po obecnym sezonie kończy sportową karierę. Najlepszy z biało-czerwonych, Piotr Żyła, zajął 13. miejsce.

Kwalifikacje na skoczni im. Adama Małysza wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Drugi był Austriak Daniel Tschofenig, a trzecie miejsce zajął Francuz Valentin Foubert. Awans do sobotnich zawodów wywalczyli: Piotr Żyła (13.), Paweł Wąsek (20.), Dawid Kubacki (22.), Maciej Kot (23.) oraz Kacper Tomasiak (25.).

Sito eliminacji, w których wzięło udział łącznie 69 skoczków, okazało się zbyt trudne dla pięciu Polaków. Oprócz 38-letniego Kamila Stocha do konkursu nie zakwalifikowali się: Aleksander Zniszczoł, Adam Niżnik, Klemens Joniak i Jakub Wolny.

- Miałem bardzo dużo problemów z wyczuciem obiektu, znalezieniem odpowiedniego rytmu skoków. To się przełożyło na kompletny brak energii. Jednak jestem na tyle doświadczonym zawodnikiem, że powinienem sobie poradzić na tyle, aby wejść do konkursu. Muszę to zaakceptować i patrzeć w przyszłość - skomentował swój występ Stoch.

Początek pierwszej serii sobotniego konkursu zaplanowano na godz. 14.45. W niedzielę w Wiśle odbędą się drugie zawody indywidualne.

