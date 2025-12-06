O której skoki dzisiaj w Wiśle, w sobotę 6 grudnia 2025

W sobotę 6 grudnia 2025 roku Puchar Świata w skokach narciarskich zawita do Wisły.

Awans do zawodów wywalczyło pięciu reprezentantów Polski, ale Kamil Stoch odpadł w kwalifikacjach.

Sprawdź, o której godzinie rozpocznie się konkurs i gdzie oglądać transmisję, by nie przegapić skoków w Wiśle!

Trwa Puchar Świata za skoczni w Wiśle-Malince. Niestety, w sobotnim konkursie nie powalczy Kamil Stoch, który w tym sezonie żegna się z kibicami. Jeden z liderów polskiej kadry po słabym skoku zajął 51. miejsce i nie awansował do zawodów. Po obiecującym początku sezonu tym razem miał spore trudności na skoczni. - Nie potrafię do końca tego opisać - mówił po bolesnej wpadce.

Skoki narciarskie dzisiaj: W sobotę 6.12.2025 PŚ w Wiśle

W pierwszych konkursach sezonu Kamil Stoch był obok Kacpra Tomasiaka najlepszym z polskich skoczków. W Ruce wypadł nieco gorzej, ale w Finlandii główną rolę odgrywały warunki i sam trzykrotny mistrz olimpijski podkreślał, że wymazuje oddane tam nieliczne skoki z pamięci. Do Wisły przyjechał pełen nadziei na walkę o najwyższe miejsca, ale od pierwszego skoku miał w piątek problemy z odnalezieniem się na skoczni im. Adama Małysza. Niezbyt udane treningi (31. i 30. miejsce) nie zwiastowały jednak prawdziwej klęski w kwalifikacjach.

Kamil Stoch skakał w nich jako ostatni z Polaków i nikt nie zakładał, że może mieć problemy z kwalifikacją do sobotniego konkursu. Niestety, już po wyjściu z progu miał problemy z sylwetką i musiał ją mocno korygować. Wylądował na 118,5 m w okolicach linii wyznaczającej odległość gwarantującą awans. Po wyświetleniu noty kibice zgromadzeni na skoczni zamarli - 38-latek przegrał o 0,5 pkt z Sakutaro Kobayashim. Po szokującej klęsce sam miał problem z jej wyjaśnieniem.

- Nie potrafię do końca tego opisać. Dzisiaj miałem trudności ze znalezieniem dobrego czucia i rytmu samego skoku. Przez to nawet nie czułem tego, co zrobiłem i trudno mi opisać to, co się wydarzyło - powiedział Stoch dziennikarzom po nieudanych kwalifikacjach.

O której skoki dzisiaj w Wiśle, w sobotę 6 grudnia 2025

Na sobotę 6 grudnia 2025 zaplanowano konkurs indywidualny w Wiśle. Początek konkursu o godzinie 14.45. Transmisja na TVP 1, TVP Sport i Eurosporcie 1.

PŚ w Wiśle

Sobota, 06.12.2025

13:45 Seria próbna mężczyzn TVP Sport

14:45 Konkurs indywidualny mężczyzn TVP1, TVP Sport, Eurosport 1, HBO Max

Niedziela, 07.12.2025

12:55 Kwalifikacje mężczyzn TVP Sport, Eurosport 1, HBO Max

14:25 Konkurs indywidualny mężczyzn TVP1, TVP Sport, Eurosport 1, HBO Max.

