Wielka gwiazda skoków nie przyjedzie do Wisły. Zła wiadomość, jego nie zobaczą kibice

Stefan Kraft jest jedną z największych gwiazd, która nie pojawi się na Pucharze Świata w Wiśle

Austriacki skoczek opuścił zawody w Ruce i teraz nie przyjedzie do Polski

Kiedy odbędą się konkursy Pucharu Świata na skoczni im. Adama Małysz w Wiśle?

PŚ w Wiśle: Cztery konkursy w Wiśle – dwa kobiet, dwa mężczyzn

Cztery konkursy Pucharu Świata odbędą się w najbliższy weekend na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle. Do rywalizacji przystąpi łącznie 13 reprezentantów Polski. W czwartek i piątek zaplanowano zawody kobiet, natomiast w sobotę i niedzielę konkurować będą mężczyźni.

W zmaganiach kobiet wezmą udział trzy Polki: Anna Twardosz, Nicole Konderla-Juroszek i Pola Bełtowska. Kadrę mężczyzn, rozszerzoną z racji roli gospodarza, tworzy dziesięciu zawodników: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Kacper Tomasiak, Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła oraz zawodnicy kadry B – Klemens Joniak, Maciej Kot, Adam Niżnik i Jakub Wolny.

Putin triumfuje, Małysz reaguje. Polska jeszcze walczy z Rosją przed igrzyskami!

W bieżącym sezonie żaden z podopiecznych trenera Macieja Maciusiaka nie uplasował się w czołowej dziesiątce konkursu. Najwyżej w klasyfikacji generalnej – ex aequo na 16. miejscu – znajdują się 38-letni Kamil Stoch i 18-letni Kacper Tomasiak.

Stefan Kraft opuści PŚ w Wiśle: Czeka na narodziny dziecka

Liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata mężczyzn jest Anze Lanisek (356 pkt), który wygrał zawody w Ruce i Falun. Drugie miejsce zajmuje Domen Prevc (270 pkt), a trzecie Ryoyu Kobayashi (266 pkt). Wśród kobiet dominuje Nozomi Maruyama (380 pkt), która wygrała trzy konkursy. Najlepsza z Polek, Anna Twardosz, zajmuje 19. pozycję z dorobkiem 46 pkt.

W Wiśle nie wystąpi wicelider klasyfikacji generalnej z poprzedniego sezonu, Stefan Kraft. Austriak opuścił również zawody w Ruce, oczekując na narodziny dziecka.

Puchar Świata w Wiśle organizowany jest od 2013 roku. Polacy wielokrotnie stawali tu na podium – Kamil Stoch i Dawid Kubacki wygrywali na tym obiekcie dwukrotnie. Rekord skoczni wynosi 144,5 m i został ustanowiony 13 stycznia 2024 roku przez Andreasa Wellingera.

