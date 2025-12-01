Smutne wieści od polskiego skoczka. Klamka zapadła. Andrzej Stękała ogłasza

Polscy skoczkowie kiepsko rozpoczęli Puchar Świata 2025/2026. Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł ani razu nie wskoczyli do czołowej "10" w pięciu rozegranych konkursach. W tym ostatnim w fińskiej Ruce tylko 18-letni Tomasiak zdobył punkty. Nic dziwnego, że kibice zaczynają się niepokoić - w końcu już w lutym odbędą się igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026. Punktem zwrotnym może okazać się najbliższy weekend PŚ w Wiśle, gdzie do 6 wybrańców Macieja Maciusiaka dołączą skoczkowie z kadry B, którzy mogli nieco dłużej trenować do tego startu.

Andrzej Stękała przekazał smutne wieści przed PŚ w Wiśle

Polskie zaplecze w trakcie pierwszych konkursów PŚ trenowało m.in. w Lillehammer. Jednym z zawodników na obozie w Norwegii był Andrzej Stękała, który pokazał kulisy tego zgrupowania w ostatnim filmie opublikowanym na YouTube. Mogłoby się wydawać, że 30-latek, który ma na koncie nawet podium PŚ w Zakopanem, nie powinien mieć problemów z załapaniem się do 10-osobowej reprezentacji Polski. Rzeczywistość jest jednak brutalna.

"Ja w Wiśle nie wystartuję, ale powiem reszcie" - odpisał jednemu z użytkowników Stękała pod wspomnianym filmem. Uprzedził w ten sposób oficjalny komunikat z powołaniami, których jeszcze nie ogłoszono. Do szóstki z Lillehammer, Falun i Ruki powinni dołączyć m.in. Maciej Kot i zeszłoroczny mistrz Polski, Klemens Joniak, a w czteroosobowej grupie krajowej po wpisie Stękały można spodziewać się także Jakuba Wolnego i Adama Niżnika. Czy właśnie te nazwiska znajdą się na liście powołanych na PŚ w Wiśle? Odpowiedź poznamy już wkrótce.

Przypomnijmy, że rywalizacja w ramach PŚ w Wiśle rozpocznie się już w czwartek, 4 grudnia. Tego dnia skocznia będzie należeć do kobiet, a także poznamy oficjalną listę startową w zmaganiach mężczyzn. Na obiekcie im. Adama Małysza w dniach 4-7 grudnia odbędą się po dwa konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn.