Mistrz olimpijski zaskakująco o miernych skokach Polaków. Niespodziewana teza

Polscy skoczkowie w słabym stylu rozpoczęli nowy sezon Pucharu Świata

Formę trzyma jedynie Kacper Tomasiak, który razem z Kamilem Stochem jest 16. w klasyfikacji generalnej

Wojciech Fortuna, mistrz olimpijski z Sapporo nie przekreśla jednak szans Polaków

Puchar Świata: Tomasiak i Stoch najlepsi z Polaków

Po pierwszych pięciu konkursach indywidualnych Pucharu Świata polscy skoczkowie plasują się w środku drugiej dziesiątki klasyfikacji generalnej. Najwyżej sklasyfikowani są Kamil Stoch i Kacper Tomasiak, którzy zgromadzili po 73 punkty i zajmują ex aequo 16. miejsce.

Kolejni reprezentanci mają już jednak zdecydowanie mniejszy dorobek: 29. jest Dawid Kubacki z 23 punktami, 36. Piotr Żyła z 14 punktami, a Paweł Wąsek zajmuje 41. miejsce, mając na koncie 7 punktów. Aleksander Zniszczoł wciąż nie awansował do czołowej trzydziestki, przez co nie zdobył jeszcze punktów do klasyfikacji.

Na tym etapie sezonu przewaga liderów nad polskimi zawodnikami jest wyraźna. Prowadzący Anže Lanišek ma już 356 punktów, drugi Domen Prevc zgromadził 270, a trzeci Ryoyu Kobayashi – 266. Różnice punktowe powodują, że biało-czerwoni pozostają na dalszych pozycjach, jednak – jak wskazuje Wojciech Fortuna – nie oznacza to, że perspektywy na dalszą część sezonu są negatywne.

Mistrz olimpijski z Sapporo podkreśla, że polscy skoczkowie od lat potrzebują czasu, by wejść na optymalny poziom. Jego zdaniem priorytetem są zbliżające się w lutym igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo, a cały plan szkoleniowy podporządkowany jest temu wydarzeniu.

- Musimy im dać czas, bo oni tradycyjnie dopiero się rozkręcają. No i należy pamiętać o głównym celu tego sezonu, czyli igrzyskach w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo, które są dopiero w lutym – powiedział w rozmowie z PAP.

Fortuna wskazuje, że o rzeczywistej dyspozycji reprezentacji może wiele powiedzieć Turniej Czterech Skoczni, który tradycyjnie otwiera najważniejszy okres sezonu. Szczególnie liczy na dalszy progres Kamila Stocha, który – jak podkreśla – „znów bawi się skokami”, co jego zdaniem zawsze przekłada się na lepsze wyniki. Kolejna szansa na poprawę dorobku punktowego nadarzy się już w najbliższy weekend podczas zawodów w Wiśle.