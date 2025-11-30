Fatalne wieści przed PŚ w skokach w Wiśle! Spory problem

Puchar Świata 2025/2026 w skokach narciarskich trwa dopiero tydzień, a za nami już trzy lokalizacje. W Lillehammer, Falun i Ruce odbyło się 5 z 6 zaplanowanych konkursów - pogoda storpedowała niedzielne zawody PŚ w Ruce. Następny konkurs odbędzie się już w Wiśle, gdzie pucharowa karuzela zawita od 4 do 7 grudnia. Skoczkowie będą jednak rywalizować dopiero od piątku, 5 grudnia. Wcześniej obiekt im. Adama Małysza dopiero po raz drugi w historii będzie areną zmagań w PŚ kobiet.

Dotychczas tylko w sezonie 2022/2023 najlepsze skoczkinie świata skakały w Wiśle. Wtedy była to inauguracja sezonu, a Polki stanowiły jedynie tło dla rywalek. W tym roku może być inaczej, bo Anna Twardosz i spółka prezentują się naprawdę dobrze. Wystarczy podkreślić, że to właśnie u kobiet doczekaliśmy się pierwszego polskiego miejsca w TOP10 tej zimy, którego wciąż nie udało się wywalczyć polskim skoczkom. W Falun na normalnej skoczni Twardosz zajęła 10. miejsce, a życiowy występ zaliczyła też 14. Pola Bełtowska. Niestety, nie przekłada się to na zainteresowanie skokami Polek w Wiśle.

– Jeśli chodzi o zmagania kobiet, to sprzedaż nie jest rewelacyjna. Sądzę, że się poprawi po dobrych występach naszych dziewczyn w Pucharze Świata w Falun. Tradycyjnie jest jednak mało sprzedanych biletów. Liczymy na to, że przy dobrej pogodzie – Wisła jest ładnie zasypana śniegiem – ludzie przyjdą – przyznał w rozmowie z TVP Sport Andrzej Wąsowicz, prezes Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego.

Przypomnijmy, że zmagania kobiet w Wiśle odbędą się w czwartek i piątek. Drugiego dnia ich konkurs zaplanowano już na godzinę 11:30. Od 17:45 na skocznie wejdą mężczyźni, których weekendowa rywalizacja cieszy się zdecydowanie większym zainteresowaniem.

– Na sobotni konkurs mężczyzn wszystkie miejsca są wyprzedane. Zostały nieliczne bilety na niedzielę. Jestem bardzo zadowolony – przyznał Wąsowicz.

Program PŚ w Wiśle (4-7 grudnia):

Czwartek, 04.12.2025 (PŚ kobiet)

10:30 - Oficjalny trening

12:00 - Kwalifikacje

17:15 - Pierwsza seria konkursowa

Piątek, 05.12.2025

10:00 - Kwalifikacje (PŚ kobiet)

11:30 - Pierwsza seria konkursowa (PŚ kobiet)

17:45 - Oficjalny trening

20:15 - Kwalifikacje

Sobota, 06.12.2025

13:45 - Seria próbna

14:45 - Pierwsza seria konkursowa

Niedziela, 07.12.2025