Pogoda storpedowała niedzielne skoki w Ruce. Jury nie zwlekało z decyzją

PŚ w Ruce: Niedzielny konkurs odwołany

PŚ w skokach: Ruka 30.11.2025 Witamy w relacji na żywo z niedzielnego konkursu PŚ w fińskiej Ruce. Czy uda się dziś poskakać? Prognozy pogody są niekorzystne, ale podobnie było w sobotę, a udało się przeprowadzić jednoseryjny konkurs. PŚ w Ruce: Pilna decyzja organizatorów! Nie ma od tego odwrotu Pierwsza seria dzisiejszego konkursu ma się rozpocząć o godzinie 14:50. Weźmie w niej udział 64 zawodników - poranne kwalifikacje zostały odwołane. Obecny na miejscu Kacper Merk z Eurosportu przekazał, że jury ze wszystkich sił postara się przeprowadzić dzisiejszy konkurs. Najnowszy komunikat - start pierwszej serii opóźniony o 20 minut, na godzinę 15:10. Co 20 minut mają odbywać się jury meetingi, a godziną graniczną jest 16. Potwierdzenie od obecnego w Ruce Dominika Formeli: Pierwsza decyzja: zawody nie ruszą przed 15:10 czasu polskiego. Spotkanie jury o 14:50. #skijumpingfamily @Skijumpingpl pic.twitter.com/4js67rH2qV — Dominik Formela (@DominikFormela) November 30, 2025 14:52 I kolejne opóźnienie o 20 minut. Obecnie start pierwszej serii planuje się na 15:30. 15:11 A jednak! Jury nie czekało do 16 - dzisiejsze zawody zostały oficjalnie odwołane. Sandro Pertile potwierdził to w krótkiej rozmowie z Borkiem Sedlakiem. Teraz działacze postarają się znaleźć miejsce dla dodatkowego konkursu PŚ za Rukę, najprawdopodobniej w marcu w Lahti. Kończymy więc naszą relację na żywo z niedzielnych zawodów. Już w piątek karuzela PŚ zagości w Wiśle! Zapraszamy na kolejne wydarzenia na Supersport.se.pl. Koniec weekendu w Ruce.



💨🌪️💨🌪️💨🌪️#skijumpingfamily @Skijumpingpl pic.twitter.com/2t6x0P3WVj — Dominik Formela (@DominikFormela) November 30, 2025

Puchar Świata w skokach narciarskich po inauguracji w Lillehammer i przystanku w szwedzkim Falun w środku tygodnia, przeniósł się do fińskiej Ruki. Ośrodek położony nieopodal Kuusamo od lat słynie z kapryśnych warunków i niestety w tym roku pogoda nie daje za wygraną. Najpierw storpedowała plan na piątek z kwalifikacjami, a w sobotę udało się rozegrać tylko jednoseryjny konkurs w zmiennych warunkach. Niewykluczone, że będą to jedyne przeprowadzone zawody w ten weekend, ponieważ prognozy na niedzielę (30 listopada) są fatalne. Potwierdziły się już rano, gdy jury na godzinę przed startem odwołało zaplanowane na 9 kwalifikacje.

PŚ w Ruce: Pilna decyzja organizatorów! Nie ma od tego odwrotu

Pogoda nie była łaskawa także dla kombinatorów norweskich, którzy mieli skakać w Ruce o godzinie 13. Ich zmagania zostały odwołane, a czy okienko pogodowe pojawi się dla skoczków? Konkurs PŚ z udziałem wszystkich 64 zawodników ma się rozpocząć o godzinie 14:50. Na starcie stanie komplet sześciu Polaków - 18. w sobotnim konkursie Kacper Tomasiak, 31. Aleksander Zniszczoł, 36. Paweł Wąsek, 37. Kamil Stoch, a także Piotr Żyła i Dawid Kubacki, którzy przepadli wczoraj w kwalifikacjach. Czy Biało-Czerwonym uda się poprawić? Zapraszamy na relację z niedzielnego konkursu PŚ w Ruce na żywo, choć wiele będzie zależało od pogody.