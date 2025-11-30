Pogoda storpedowała niedzielne skoki w Ruce. Jury nie zwlekało z decyzją

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2025-11-30 15:16

Organizatorzy Pucharu Świata w Ruce nie mieli w tym roku szczęścia do pogody. W sobotę udało im się co prawda przeprowadzić jednoseryjny konkurs, ale prognozy na niedzielę (30 listopada) były jeszcze gorsze i potwierdziły się już z samego rana - odwołano kwalifikacje. W zaplanowanej na 14:50 pierwszej serii miał wziąć udział komplet 64 skoczków, ale zawody najpierw opóźniono na 15:10, a następnie odwołano. Godziną graniczną była 16, jednak jury nie zwlekało i podjęło jedyną słuszną decyzję już kilkadziesiąt minut wcześniej.

Skoki dzisiaj w Ruce: Relacja na żywo. Pogoda storpeduje niedzielny konkurs PŚ? [WYNIKI 30.11.2025]

i

Autor: Radoslaw Jozwiak/ Cyfrasport Skoki dzisiaj w Ruce: Relacja na żywo. Pogoda storpeduje niedzielny konkurs PŚ? [WYNIKI 30.11.2025]

PŚ w Ruce: Niedzielny konkurs odwołany

PŚ w skokach: Ruka 30.11.2025

Witamy w relacji na żywo z niedzielnego konkursu PŚ w fińskiej Ruce. Czy uda się dziś poskakać? Prognozy pogody są niekorzystne, ale podobnie było w sobotę, a udało się przeprowadzić jednoseryjny konkurs.

PŚ w Ruce: Pilna decyzja organizatorów! Nie ma od tego odwrotu
PŚ w Ruce: Pilna decyzja organizatorów! Nie ma od tego odwrotu

Pierwsza seria dzisiejszego konkursu ma się rozpocząć o godzinie 14:50. Weźmie w niej udział 64 zawodników - poranne kwalifikacje zostały odwołane.

Obecny na miejscu Kacper Merk z Eurosportu przekazał, że jury ze wszystkich sił postara się przeprowadzić dzisiejszy konkurs.

Najnowszy komunikat - start pierwszej serii opóźniony o 20 minut, na godzinę 15:10. Co 20 minut mają odbywać się jury meetingi, a godziną graniczną jest 16.

Potwierdzenie od obecnego w Ruce Dominika Formeli:

14:52

I kolejne opóźnienie o 20 minut. Obecnie start pierwszej serii planuje się na 15:30.

15:11

A jednak! Jury nie czekało do 16 - dzisiejsze zawody zostały oficjalnie odwołane.

Sandro Pertile potwierdził to w krótkiej rozmowie z Borkiem Sedlakiem. Teraz działacze postarają się znaleźć miejsce dla dodatkowego konkursu PŚ za Rukę, najprawdopodobniej w marcu w Lahti.

Kończymy więc naszą relację na żywo z niedzielnych zawodów. Już w piątek karuzela PŚ zagości w Wiśle! Zapraszamy na kolejne wydarzenia na Supersport.se.pl.

Puchar Świata w skokach narciarskich po inauguracji w Lillehammer i przystanku w szwedzkim Falun w środku tygodnia, przeniósł się do fińskiej Ruki. Ośrodek położony nieopodal Kuusamo od lat słynie z kapryśnych warunków i niestety w tym roku pogoda nie daje za wygraną. Najpierw storpedowała plan na piątek z kwalifikacjami, a w sobotę udało się rozegrać tylko jednoseryjny konkurs w zmiennych warunkach. Niewykluczone, że będą to jedyne przeprowadzone zawody w ten weekend, ponieważ prognozy na niedzielę (30 listopada) są fatalne. Potwierdziły się już rano, gdy jury na godzinę przed startem odwołało zaplanowane na 9 kwalifikacje.

PŚ w Ruce: Pilna decyzja organizatorów! Nie ma od tego odwrotu

Skoki dzisiaj w Ruce wyniki na żywo. Relacja live z niedzielnego konkursu PŚ [30.11.2025]

Pogoda nie była łaskawa także dla kombinatorów norweskich, którzy mieli skakać w Ruce o godzinie 13. Ich zmagania zostały odwołane, a czy okienko pogodowe pojawi się dla skoczków? Konkurs PŚ z udziałem wszystkich 64 zawodników ma się rozpocząć o godzinie 14:50. Na starcie stanie komplet sześciu Polaków - 18. w sobotnim konkursie Kacper Tomasiak, 31. Aleksander Zniszczoł, 36. Paweł Wąsek, 37. Kamil Stoch, a także Piotr Żyła i Dawid Kubacki, którzy przepadli wczoraj w kwalifikacjach. Czy Biało-Czerwonym uda się poprawić? Zapraszamy na relację z niedzielnego konkursu PŚ w Ruce na żywo, choć wiele będzie zależało od pogody.

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą!
Pytanie 1 z 20
Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to...
Kamil Stoch
SKOKI NARCIARSKIE
PŚ KUUSAMO
PUCHAR ŚWIATA