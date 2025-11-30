Aleksander Zniszczoł odpowiedział mocno hejterom. Żenująca reakcja polskiego skoczka

Kibice są rozczarowani startami Polaków w tej edycji Pucharu Świata

Rozczarowuje m.in. Aleksander Zniszczoł, który bardzo chciał zmiany szkoleniowca

Mimo zmian, atmosfera wokół kadry jest dalej fatalna. Fani prześmiewczo nazywają Zniszczoła „Oleksandrem Zniszczenką”

Sam skoczek został zapytany o komentarz w tej sprawie. Jak zareagował?

Puchar Świata: Kolejna wtopa Polaków. Tym razem w Ruce

Silny wiatr ponownie zakłócił przebieg zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Ruce. Niedzielne kwalifikacje zostały odwołane, dlatego do pierwszej serii konkursu indywidualnego przystąpią wszyscy zgłoszeni zawodnicy, w tym sześciu reprezentantów Polski.

Warunki atmosferyczne od kilku dni komplikują organizację rywalizacji na obiekcie Rukatunturi. Już w piątek trzeba było zrezygnować z kwalifikacji do sobotniego konkursu, które przeniesiono na kolejny dzień. Mimo trudnych warunków udało się je wtedy przeprowadzić, podobnie jak jednoseryjny konkurs, choć rywalizacji towarzyszyły liczne przerwy związane z podmuchami wiatru.

Czy będą skoki w niedzielę? Najnowsze informacje są jednoznaczne

Niedzielne kwalifikacje miały rozpocząć się o godz. 9.00, jednak silny wiatr utrzymujący się od rana uniemożliwił ich rozegranie. W efekcie w zawodach wystartuje komplet 64 skoczków. Polskę reprezentować będą: Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek oraz Aleksander Zniszczoł. Ostatni z nich nie ma obecnie najłatwiejszego momentu w karierze.

Kibice nazwali Zniszczoła „Zniszczenką”. Tak zareagował skoczek

Aleksander Zniszczoł był jednym z tych, którzy najgłośniej krytykowali Thomasa Thurnbichlera. Polski skoczek miał zapowiadać cięższe treningi pod wodzą nowego szkoleniowca. Niestety, nie wyszło mu to na plus... Wciąż nie zdobył punktu w Pucharze Świata.

Fani wytknęli Zniszczołowi jego stare słowa i atakują go w mediach społecznościowych. Wymyślili nawet mu nowy pseudonim „Oleksandr Zniszczenko”. Dziennikarze zapytali o to samego zainteresowanego.

- Zapraszam na skocznię – odpowiedział krótko w rozmowie z TVP Sport.

Jego reakcja spotkała się z jednoznaczną oceną i jeszcze mocniejszą krytyką. Czy Zniszczoł zamknie usta krytykom w kolejnych konkursach?