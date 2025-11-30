Adam Małysz grzmi po występie polskich skoczków w Ruce. Nie miał litości

Polscy skoczkowie poradzili sobie fatalnie w sobotnim konkursie Pucharu Świata w Ruce

Podopieczni Macieja Maciusiaka zajęli odległe miejsca, a jedyne punkty dla kadry zdobył Kacper Tomasiak

Adam Małysz w rozmowie z „Przeglądem Sportowym” podsumował start Polaków. I nie szczędził gorzkich słów

Puchar Świata w Ruce: Fatalny występ Biało-czerwonych

Kacper Tomasiak zajął 18. miejsce w jednoseryjnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Ruce. Rywalizacja została skrócona po tym, jak pogarszające się warunki atmosferyczne uniemożliwiły rozegranie drugiej serii. Zwyciężył lider klasyfikacji generalnej, Słoweniec Anze Lanisek.

Tomasiak oddał skok na odległość 129 m, jednak otrzymał obniżone noty za styl, a za sprzyjający wiatr odjęto mu dodatkowo 12,3 pkt. Lanisek osiągnął 142 m i wyprzedził o 4,6 pkt Japończyka Rena Nikaido (141 m). Trzecie miejsce zajął Domen Prevc, który uzyskał 132,5 m i stracił do zwycięzcy 13 pkt.

Kapryśna Ruka nie dała za wygraną. Klęska Polaków w jednoseryjnym konkursie [WYNIKI]

W przypadku pełnego rozegrania drugiej serii Tomasiak byłby jedynym Polakiem, który uzyskałby do niej awans. Aleksander Zniszczoł zajął 31. miejsce (118,5 m), Paweł Wąsek był 36. (116 m), a Kamil Stoch uplasował się na 37. pozycji (112,5 m). Już wcześniej z rywalizacji odpadli również Piotr Żyła (53. w kwalifikacjach) oraz Dawid Kubacki (55.).

Adam Małysz grzmi po blamażu w Ruce. Jest fatalnie

Adam Małysz został zapytany o podsumowanie sobotniego występu Biało-czerwonych w Ruce. Niestety, nie miał zbyt wielu dobrych słów do powiedzenia o naszych skoczkach.

- Słabiutko to wyglądało. Oprócz Kacpra Tomasiaka, to cała reszta... Cóż, skoki chłopaków nie napawają optymizmem – powiedział Adam Małysz.

I trudno nie przyznać mu racji. Poza Kacprem Tomasiakiem, kadra nie prezentuje się tej zimy nawet przyzwoicie. Nie bronią ich nawet loteryjne warunki pogodowe.

Puchar Świata: Lanisek umocnił się w klasyfikacji

Warunki pogodowe od początku sobotniego konkursu były trudne — silny wiatr wymuszał przerwy, a podczas drugiej serii pojawiły się intensywne opady deszczu ze śniegiem. Po skoku ośmiu zawodników podjęto decyzję o przerwaniu zawodów i uznaniu wyników pierwszej serii.

Wygrana pozwoliła Laniskowi umocnić się na prowadzeniu klasyfikacji generalnej. Słoweniec wyprzedza drugiego Domena Prevca o 86 pkt, a na trzecim miejscu znajduje się Japończyk Ryoyu Kobayashi. Najwyżej sklasyfikowanymi Polakami pozostają Tomasiak i Stoch, zajmujący ex aequo 16. pozycję.

W niedzielę w Ruce zaplanowano kolejny konkurs indywidualny. Odwołano już kwalifikacje z powodu porywistego wiatru. Konkurs ma wystartować o godzinie 14:50.