Nie tylko Polki. Nawet Bułgaria i Francja są lepsze od polskich skoczków! Trudno uwierzyć

Mało kto mógł spodziewać się na początku zimy, że to polskie skoczkinie dostarczą kibicom więcej radości na starcie sezonu niż skoczkowie. W piątkowym konkursie Pucharu Świata kobiet w szwedzkim Falun Anna Twardosz i Pola Bełtowska zanotowały najlepsze wyniki w karierze - pierwsza z nich wskoczyła w końcu do czołowej "10", a druga zajęła bardzo dobre 14. miejsce. Niespodziewanie to podopieczne Marcina Bachledy jako pierwsze w reprezentacji Polski zaliczyły występ na poziomie TOP10 PŚ, mimo że to panowie mieli wcześniej cztery okazje. Ich niemocy nie przełamała także piąta szansa w jednoseryjnym konkursie w Ruce.

Kapryśna Ruka nie dała za wygraną. Klęska Polaków w jednoseryjnym konkursie [WYNIKI]

PŚ w skokach: Nawet Bułgaria i Francja lepsze od Polaków

Loteryjne warunki na skoczni sprzyjały niecodziennym rozstrzygnięciom, ale żaden z Polaków nie skorzystał z wietrznej loterii. Dawid Kubacki i Piotr Żyła przepadli już w kwalifikacjach, z kolei Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek i Kamil Stoch nie zmieścili się nawet w czołowej "30". Jedynie Kacper Tomasiak zdobył punkty PŚ za 18. miejsce w swoim piątym starcie i piątym z punktami.

A zyski w Ruce czerpało wiele nacji. Jak podliczył Wiktor Marczuk z TVP Sport, sobotni konkurs to m.in.: pierwsze podium Japończyka Rena Nikaido w PŚ, życiowy wynik Bułgara Vladimira Zografskiego (4. miejsce), życiowy wynik Francuza Valentina Fouberta i najlepszy skoczka z tego kraju od 2009 roku (5. miejsce), a także pierwsze punkty PŚ w karierze 32-letniego Ukraińca Witalija Kaliniczenki. Skupmy się jednak na Bułgarze i Francuzie, bo ich "życiówki" tylko pogorszyły sytuację Polski na starcie sezonu.

Skoki w Ruce: Katastrofa Stocha, Kubackiego i Żyły. Lepszy od nich był nawet... Chińczyk

Bułgaria, Francja, a także m.in. Finlandia (8. miejsce Niko Kytosaho) dumnie znajdują się na liście krajów, które uplasowały się w TOP10 pierwszych pięciu konkursów indywidualnych tej edycji męskiego PŚ. Próżno na niej szukać Polski... Jak podaje Adam Bucholz, znajdują się na niej:

17x Austria

10x Słowenia

8x Japonia

8x Niemcy

2x Bułgaria

2x Szwajcaria

1x Finlandia

1x Francja

1x Norwegia

Biorąc pod uwagę potencjał Polski a wymienionych krajów, aż trudno w to uwierzyć! Pozostaje mieć nadzieję, że zmieni się to już po niedzielnym konkursie PŚ w Ruce...