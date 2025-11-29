Skoki w Ruce: Katastrofa Stocha, Kubackiego i Żyły. Lepszy od nich był nawet... Chińczyk

Za nami kwalifikacje do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Ruce

Piotr Żyła i Dawid Kubacki nie załapali się do czołowej 50-tki i nie wystąpią w konkursie

Lepszy od nich był nawet reprezentant Chin Qiwu Song czy Kazach Ilya Mizernykh

Puchar Świata w Ruce: Fatalne skoki Stocha, Kubackiego i Żyły

Z pewnością ten weekend jest dla skoczków narciarskich jak najszybciej do zapomnienia. Piątkowy trening i kwalifikacje zostały odwołane z powodu fatalnych warunków pogodowych. Niestety, w sobotę, 29 listopada o wiele lepiej nie było. Trening nie należał do najłatwiejszych, ale kwalifikacje były już prawdziwą loterią. Niestety, mocno oberwało się w niej Dawidowi Kubackiemu i Piotrowi Żyle.

Kubacki skoczył 90,5 metra, a Piotr Żyła zaledwie dwa metry dalej. Jednemu i drugiemu do awansu do sobotniego konkursu zabrakło kilkunastu punktów. 101,5 metra dało za to awans Kamilowi Stochowi, choć jego pozycja odbiegała od oczekiwań. Polak wylądował w dolnej części 50-tki.

Skoki w Ruce NA ŻYWO. Pogoda pokrzyżuje plany na sobotni konkurs? [RELACJA LIVE]

Lepszy od całej trójki okazał się m.in. Chińczyk Qiwu Song, który poleciał 103 metry. Trudno mieć jednak pretensje do Biało-czerwonych. Z konkursem w eliminacjach pożegnał się m.in. Maximilian Ortner, a odległe miejsce zajął Jan Hoerl czy Domen Prevc, którzy także przegrali z reprezentantem „Państwa Środka”.

Skoki w Ruce: Jacy Polacy wystąpią w konkursie?

Jeśli pogoda się nie poprawi, a na to się nie zanosi, w konkursie zobaczymy czwórkę Polaków. W kwalifikacjach najlepiej poradził sobie dołujący z formą Aleksander Zniszczoł, który był piętnasty po skoku na 126,5 metra. Oprócz niego i Stocha zobaczymy także Kacpra Tomasiaka (zajął 34. miejsce) i Pawła Wąska (42. miejsce).

Kwalifikacje wygrał Daniel Tschoefenig przed Halvorem Egnerem Granerudem i Renem Nikaido. Początek konkursu zaplanowano na godzinę 15:05.