Puchar Świata Ruka: Fatalne wieści przed sobotnim konkursem! Alarm

Czy uda się zorganizować konkursy Pucharu Świata w Ruce?

Skoczkowie są w Finlandii. Piątkowe kwalifikacje zostały przełożone na sobotę z powodu porywistego wiatru

Niestety, prognozy na sobotę nie zapowiadają równej rywalizacji

Puchar Świata w Ruce: Porywisty wiatr pokrzyżuje plany?

Piątkowe kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce zostały odwołane z powodu niesprzyjających warunków pogodowych. W sobotę o udział w zawodach powalczy sześciu reprezentantów Polski: Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek oraz Aleksander Zniszczoł.

Kwalifikacje zaplanowano na 13.20, natomiast konkurs indywidualny, w którym wystartuje 50 zawodników, ma ruszyć o 15.05. Niestety, rywalizacja stoi pod poważnym znakiem zapytania. Wszystko z powodu porywistego wiatru, którego wciąż nie brakuje w Finlandii.

Kamil Stoch wykształcenie ma nie od parady! Wielu sportowców może mu pozazdrościć

W sobotę w południe rozegrano trening. Piętnastu zawodników skończyło go z wynikiem 0 punktów. Najsłabsi zawodnicy nie dolecieli nawet do 80 metra. 86,5 metra skoczył Aleksander Zniszczoł, najsłabszy z Polaków. Miał odjęte niemal 24 punkty i skończył na 50. miejscu z zerem przy swoim nazwisku.

PŚ Ruka: Polak nigdy nie wygrał na tej skoczni!

Ruka to trzeci przystanek obecnego sezonu PŚ. W poprzednich dniach skoczkowie rywalizowali w Lillehammer oraz Falun. Po czterech konkursach liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Słoweniec Anze Lanisek. Drugie miejsce zajmuje Austriak Stefan Kraft, który nie wystartuje w Ruce – wrócił do kraju na czas narodzin dziecka. Nieobecność Krafta mogą wykorzystać kolejni zawodnicy w zestawieniu: Daniel Tschofenig, Ryoyu Kobayashi oraz Domen Prevc. Najwyżej z Polaków klasyfikowany jest Stoch – na 12. miejscu, a Tomasiak zajmuje 15. pozycję. Trener Maciej Maciusiak zapowiedział walkę o miejsce w pierwszej dziesiątce.

Skocznia Rukatunturi należy do największych obiektów tej kategorii na świecie. Jej punkt HS wynosi 142 m. Rekordem skoczni pozostaje 150,5 m Halvora Egnera Graneruda, a najdłuższy skok — 153,5 m — oddał kombinator norweski Jarl Magnus Riiber. Zawody PŚ w Ruce po raz pierwszy odbyły się w 1996 roku, a regularnie rozgrywane są od 2002 roku.

Najwięcej zwycięstw, po trzy, mają na koncie Kraft, Kobayashi i Simon Ammann. W ubiegłym roku triumfowali Niemcy Pius Paschke i Andreas Wellinger. Ostatnim fińskim zwycięzcą konkursu na tym obiekcie był Artu Lappi w 2006 roku. Na podium w Ruce stawali także Polacy: Adam Małysz, Piotr Żyła, Kamil Stoch i Dawid Kubacki.