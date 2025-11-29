Pokonać polarny wiatr ocierając się o śmierć

Obiekt Rukatunturi (K120, HS142) znajduje się blisko północnego koła podbiegunowego. W końcu listopada dzień trwa tam ok. czterech godzin, a naturalnego śniegu nie brakuje. W sezonie 2025-2026 jest trzecim przystankiem Pucharu Świata w skokach. Czy obędzie się bez dramatów?

W pamięci kibiców pozostaje zwłaszcza dramatyczny upadek Austriaka Thomasa Morgensterna w pucharowych zawodach w listopadzie 2003 r. Silny wiatr wyrzucił go w powietrze. „Morgi” wywinął salto nad zeskokiem, upadł na kręgosłup i zsunął się doznając... niezbyt groźnych obrażeń, głównie stłuczeń. Po miesiącu wrócił do rywalizacji.

W roku 2014 równowagę tuż po wyjściu z progu stracił Niemiec Andreas Wellinger. Lewa narta poszła w dół, a on próbując się ratować obrócił się w powietrzu o 180 stopni i spadł na zeskok plecami i barkiem. Kontuzja okazała się poważniejsza niż w przypadku Morgensterna - stłuczenie kręgosłupa i operacja uszkodzonego obojczyka. Powrót do startów możliwy był po ponad dwóch miesiącach.

i Autor: Martti Kainulainen/ East News

Takie nieszczęścia omijały Polaków w Pucharze Świata w Ruce. Co prawda groźnie wyglądał upadek Kamila Stocha, przy lądowaniu (r. 2016). Jemu jednak na szczęście nic poważniejszego się nie stało.

Polacy stawali na podium pucharowych konkursów w Ruce dziesięć razy. Nigdy na najwyższym stopniu w konkursie, chociaż kwalifikację w roku 2016 wygrał Maciej Kot przed Dawidem Kubackim. Najlepiej wypadał Adam Małysz (ur. 1977) - trzykrotnie na drugim miejscu (2002 i 2003).

- Prawie zawsze tutaj wieje. Mam wspomnienia pozytywne i negatywne. Ta skocznia nie wybacza błędów – mówił w wywiadach „Orzeł z Wisły”. - Wylatując z progu często trafia się na taki przeciąg, że nie da się odlecieć. Ale bywały tu konkursy w spokojnych warunkach.

Podium osiągali też trzej najstarsi skoczkowie obecnej reprezentacji, w latach 2018-2022: Piotr Żyła (drugi i dwukrotnie trzeci), Kamil Stoch (drugi i trzeci) oraz Dawid Kubacki (dwukrotnie trzeci).

Historia PŚ na Rukatunturi sięga roku 1996. Królami polowania są Szwajcar Simon Ammann, Austriak Stefan Kraft i Japończyk Ryoyu Kobayashi, którzy wygrali po trzy konkursy.

Oficjalny rekord obiektu należy do Norwega Halvora Egnera Graneruda - 150,5 m (r. 2022). Nieoficjalny - do jego rodaka Jarla Magnusa Riibera, który w PŚ w kombinacji norweskiej uzyskał 153,5 m (r. 2023).

Konkursy PŚ w Ruce 2025 (o ile wiatr pozwoli zachować harmonogram)

Sobota 29.11 godz. 15.05

Niedziela 30.11 godz. 14.50

relacje na żywo w Eurosporcie 1 i TVN